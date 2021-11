Pronostic Lorient Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient – Rennes : un derby en Rouge et Noir

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Lorient Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Ligue 1 nous offre de nombreux derbys bretons, et ce dimanche nous aurons une opposition entre Lorient et Rennes. Promu la saison dernière, le club lorientais avait connu une première partie d’exercice délicate. Les changements tactiques opérés par Pélissier lors de la trêve hivernale ainsi que la montée en puissance du duo Laurienté – Moffi avaient permis à Lorient de se maintenir. Pour ne pas revivre pareille situation, le club breton est parti fort cette saison, signant notamment de très belles victoires à domicile face à Monaco, Lille et Nice. Mais voilà, depuis son succès sur les Aiglons, les Lorientais n’ont plus remporté la moindre rencontre. De plus, les Merlus restent sur 4 défaites lors des 5 dernières journées, face à Marseille, Strasbourg, Brest et Angers. Cette mauvaise passe a fait plonger le club en 14position avec seulement deux points d’avance sur le 1relégable.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Rennais est sur une toute autre dynamique. En effet, les hommes de Bruno Genésio enchaînent les bonnes prestations (12 matchs sans défaite toutes coméptitions confondues) et se retrouvent sur le podium de la Ligue 1. Récemment, le club rennais a explosé l’Olympique Lyonnais au Roazhon Park (4-1) et avait déjà battu le PSG, quelques semaines plus tôt. Invaincu lors des 8 dernières journées de Ligue 1, Rennes veut poursuivre sa belle série dans le derby face à Lorient. Pour cela, Genésio compte sur ses éléments importants que sont Laborde, Terrier, Sulemana mais aussi sur Majer. L’international croate est l’une des belles surprises des dernières semaines dans le championnat. Jeudi, le Stade Rennais a signé un match nul à domicile face au Vitesse Arnhem (3-3), suffisant pour se qualifier pour les 1/8de finales de la nouvelle Conference League. Malheureux le week-end dernier, Laborde s'est vengé en inscrivant un triplé. Sur une excellente dynamique, Rennes devrait prendre le dessus sur une formation de Lorient dans le dur actuellement.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !