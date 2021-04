Pronostic Liverpool Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid confirme sa supériorité sur Liverpool

Qui arrêtera le Real Madrid ? Vainqueur samedi d'un Barça qui revenait en forme depuis quelques semaines (2-1), le Real a encore gagné unet peut croire en ses chances de conserver son titre en Liga. Face aux, les hommes de Zidane ont été très bien en place comme ils l'avaient déjà été au match face à Liverpool (victoire 3-1). Face à desqui ont eu un sacré déchet technique, le Real n'avait jamais semblé inquiété mardi dernier. Les Madrilènes ont ainsi signé une 6victoire consécutive toutes compétitions confondues. S'il n'a pas marqué sur le match aller, Karim Benzema a retrouvé immédiatement le chemin des filets ce week-end dans le Clasico, ouvrant le score d'un superbe but sur une Madjer. L'avant-centre français a marqué 10 buts sur les 9 derniers matchs du Real, et il a au moins inscrit un but sur chacune de ces rencontres à part face au Barça.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool ne s'est pas vraiment rassuré ce week-end après sa piètre prestation offerte au stade Alfredo-di-Stefano. Malgré sa victoire face à Aston Villa (2-1), le club de la Mersey a concédé l'ouverture du score et a dû attendre un but du désormais très critiqué Alexander-Arnold pour s'imposer dans les arrêts de jeu. Si Anfield était une forteresse quasiment imprenable lors des deux dernières saisons, Liverpool restait sur 6 défaites consécutives dans leur antre avant ce match face à Aston Villa. Comme l'a montré le match aller, les problèmes en défense centrale ne sont pas résolus du côté de Liverpool, et l'absence des van Dijk, Gomez et Matip est toujours pénalisante pour la bande à Jürgen Klopp. Déjà vainqueur de ses deux 1/8face à l'Atalanta, le Real pourrait encore s'imposer deux fois face à un Liverpool décevant cette saison.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Real Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !