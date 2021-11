Pronostic Liverpool FC Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Liverpool en contrôle face à Porto

Profitez de 150€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 150€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Liverpool Porto chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ayant réalisé un parcours parfait avec 4 victoires lors des 4 premières journées, Liverpool a fait coup double en s’assurant à la fois la qualification pour les 8de finale mais aussi la 1place de ce groupe. Lesavaient lancé leur campagne par un succès face au Milan (3-2) avant de surclasser Porto (5-1) au Portugal. Ensuite, les hommes de Klopp ont remporté leur double confrontation face à l’Atlético (3-2 et 2-0). Les Reds ne jouent plus rien lors de ces 2 dernières journées, ce qui pourrait pousser Klopp à opérer un turnover. Les Konaté, Minamino, Tsimikas devraient avoir du temps de jeu, tout comme certains jeunes du club puisque Liverpool fait face à plusieurs absences avec les Firmino, Elliott, Gomez, Jones, Keita, Milner ou Robertson, tous touchés par des problèmes physiques. Cependant, Klopp a rarement l'habitude de galvauder des matchs de Ligue des Champions, qui plus est à Anfield, et une équipe mixte pourrait donc être alignée avec plusieurs titulaires. En Premier League, Liverpool avait connu un coup d’arrêt avant la trêve internationale avec un nul à domicile face à Brighton et une défaite à West Ham. Malgré les absences, les partenaires de Mo’ Salah se sont repris samedi en explosant à domicile Arsenal (4-0) et sont ainsi toujours à 4 points du leader, Chelsea.chez⇒ ⇒⇐ ⇐ (DERNIERS JOURS)En face, Porto joue gros dans l’optique de la qualification pour les 8de finale. En effet, la formation portugaise occupe la 2place du classement avec 5 points obtenus lors de son succès contre le Milan (1-0), et grâce aux nuls obtenus face à l’Atlético (0-0) et lors du retour face aux Milanais (1-1). La lourde défaite concédée à domicile face à Liverpool a été le seul faux-pas desdans ce groupe. Avec un point d’avance sur l’Atlético Madrid, Porto aura toujours une possibilité de qualification lors de la dernière journée, quel que soit son résultat à Anfield. Au niveau national, les hommes de Sergio Conceiçao partagent la tête du classement du championnat portugais avec le Sporting. Le week-end dernier, lesse sont qualifiés pour les 8de finale de la Coupe du Portugal en dominant Feirense (5-1) avec le 1er but de Francisco Conceicao, le fils de Sergio. A Anfield et après sa démonstration de l'aller, Liverpool devrait être en mesure de prendre au moins le point du nul face à Porto.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 150€.- Déposez par exemple 150€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 150€ déposés (+ les 150€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(441€ - les 150€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 150€.- Déposez par exemple 150€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 150€ déposés (+ les 150€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(555€ - les 150€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Porto détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !