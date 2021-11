Pronostic Liverpool Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Liverpool confirme à Anfield face à l’Atlético

Après avoir vécu deux saisons exceptionnelles au cours desquelles ils ont remporté successivement la Ligue des Champions et la Premier League, les Reds de Liverpool ont connu un exercice 2020-21 mitigé. Une excellente dernière ligne droite leur tout de même a permis d'accrocher une qualification dans cette Ligue des Champions, où les hommes de Klopp réalisent une entame parfaite avec 3 victoires en autant de matchs. Pourtant, Liverpool est tombé dans un groupe relevé avec l'Atlético, le Milan AC et Porto. Victorieux des Milanais à Anfield en ouverture (3-2), les Reds sont allés ensuite chercher deux victoires en déplacement sur la pelouse de Porto au terme d'une démonstration collective (1-5) et au mental au Wanda Metropolitano (2-3). En effet, parfaitement rentrés dans leur match, les partenaires de Jordan Henderson ont vite mené de deux buts avant de voir l'Atlético revenir grâce à Antoine Griezmann. En pleine bourre (15 buts marqués en 14 matchs disputés cette saison), Mohamed Salah a ensuite inscrit un penalty décisif qui permet aux Reds d'occuper seul la tête du groupe et d'être dans une position extrêmement favorable pour la qualification. En Premier League, Liverpool est dans le coup pour le titre puisqu'il occupe la 2place derrière Chelsea, à 3 points. Après avoir réalisé une prestation de 1plan à Old Trafford face à Manchester United il y a 15 jours (0-5), les Reds se sont montrés suffisants à domicile ce week-end face à une équipe de Brighton qui réussit un bon départ de saison. Malgré une avance de deux buts, les hommes de Klopp se sont faits rejoindre par les(2-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐La saison passée, l'Atlético Madrid a parfaitement profité du coup de moins bien du Barca et du Real l'an passé pour accrocher le titre en Liga. Cette saison, les Matelassiers sont avec le Real les grands favoris à leur propre succession, et d'autant plus avec le retour d'Antoine Griezmann, en échec en Catalogne. L'international français a été le héros malheureux du match aller face à Liverpool, remettant son équipe sur de bons rails mais se faisant exclure pour un geste dangereux involontaire. Le Français manquera donc ce déplacement mythique à Anfield. Depuis le début de cette campagne européenne, l'Atlético a fait match nul à domicile face à Porto (0-0) avant de s'imposer difficilement à Milan (1-2) dans une rencontre mal embarquée, mais où l'expulsion de Kessie a permis auxde revenir. En Liga, les hommes de Diego Simeone sont évidemment dans le coup pour défendre leur titre puisqu'ils occupent la 4e place avec 3 points de retard sur le leader, la Real Sociedad, qui a disputé une rencontre supplémentaire. Déjà vainqueur du match aller à Madrid et désireux de se racheter de leur contre-performance face à Brighton, lesdevraient élever leur niveau de jeu face au club madrilène pour décrocher encore 3 points, synonymes de 8de finale.