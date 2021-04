Pronostic Lille Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille bat encore Montpellier

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lille - Montpellier :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La défaite connue avant la trêve internationale à domicile face à une formation nîmoise qui lutte pour le maintien (1-2) a semble-t-il servi d'électrochoc aux Lillois qui se sont remis parfaitement dans la course au titre. Dépassé alors en tête de la Ligue 1, Lille a su reprendre le leadership au PSG en battant les Parisiens au Parc des Princes (victoire 1-0) il y a 15 jours. Sur leur lancée, les Lillois sont allés s'imposer vendredi dernier à Metz (0-2) sur des buts de deux de leurs internationaux turcs, Yılmaz et Celik. Sans être transcendants, les hommes de Christophe Galtier ont su être très solides et réalistes. Avec seulement 3 points d'avance sur le PSG, 4 sur Monaco et 5 sur l'OL, Lille n'a pas vraiment le droit à l'erreur sur cette fin de saison.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier est 8du classement avec 6 points de retard sur Lens, 5, et 3 sur l'OM qui est 6. Les Héraultais affrontaient d'ailleurs leurs rivaux marseillais la semaine passée, mais n'ont pas su s'imposer à La Mosson malgré une supériorité numérique sur quasiment toute la 2mi-temps (3-3). Il s'agit tout de même du 5match nul pour Montpellier sur ses 6 derniers matchs de Ligue 1. Les Montpelliérains doivent sans doute beaucoup compter sur la Coupe de France, pour laquelle ils rencontreront Canet en quarts de finale, dans leur optique d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Vainqueur déjà à l'aller, mais aussi à domicile la saison passée, Lille pourrait de nouveau s'imposer face à Montpellier.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(162€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !