Pronostic Lille Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Un Lille mordant face à l’Ajax

Depuis la prise en main du club par Christophe Galtier, le LOSC progresse chaque saison. Après une première expérience décevante en Ligue des Champions, les Nordistes ont réagi cette année, dans une Europa League plus à sa portée. Tombé dans un groupe extrêmement relevé, le club lillois a réalisé un parcours intéressant, avec pour point d'orgue un succès à San Siro face à une équipe du Milan AC (0-3) alors leader de Serie A. En championnat, les partenaires de José Fonte sont en tête avec un point de plus que le Paris Saint-Germain. Après 7 succès consécutifs, le LOSC s'est contenté d'un nul à domicile face à Brest le week-end dernier (0-0) dans un match qui a rendu fou furieux Christophe Galtier, qui a peu apprécié les décisions de l'arbitre. Absent depuis plusieurs rencontres, le Turc Yilmaz est incertain pour ce choc. Plus grosse recrue du club, le buteur canadien Jonathan David vient d'inscrire 5 buts lors des 5 dernières journées de Ligue 1 et sera l'atout numéro 1 des Lillois face à l'Ajax. Derrière, les Dogues se montrent également très solides et viennent d'enchainer 6 clean sheet consécutifs.

De son côté, l'Ajax a été dominé dans son groupe de Ligue des Champions par Liverpool et l'Atalanta Bergame. En revanche, les hommes d'Erik Ten Hag ont assuré la troisième place qui leur permet de participer à l'Europa League, où ils avaient atteint la finale en 2017 face au Manchester United de Pogba et Mourinho. En Eredivisie, l'Ajax a pris quelques longueurs d'avance sur le PSV Eindhoven et vient d'enchaîner 8 victoires consécutives. Arrivé lors du mercato, Sébastien Haller a déjà trouvé le chemin des filets à 3 reprises en championnat mais le club a oublié d'inscrire l'ancien Hammer sur la liste de l'Europa League et l'UEFA a rejeté l'appel de l'Ajax. Erik Ten Hag devra composer une formation sans l'international ivoirien et mais également sans son gardien titulaire Onana, suspendu pour dopage. Epatant depuis le début de saison, Lille semble en mesure de tenir tête à l'Ajax et d'accrocher au moins un nul à domicile.