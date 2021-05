Pronostic Levante Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone fait le job face à Levante

Auteur d'une première partie de saison intéressante, Levante souffre dans cette fin de saison. Heureusement, le club de la banlieue de Valence avait pris plusieurs points d'avance sur la relégation et compte toujours 9 unités de plus que Huesca. En obtenant le point du match nul sur la pelouse d'Alaves (2-2) lors de la journée précédente, Levante a stoppé une série de 4 revers consécutifs face à Villareal, Séville, Elche et le Celta Vigo, et a quasiment validé son maintien. Comme souvent depuis le départ de cet exercice, le club de la banlieue de Valence s'appuie sur son duo d'attaque composé de Roger et Morales qui a inscrit 23 des 40 buts de leur formation.

Samedi, le FC Barcelone a raté l'opportunité de reprendre la tête de la Liga face au leader, l'Atlético Madrid. Tenus en échec par de solides Matelassiers (0-0), les Barcelonais ne comptent que deux points de retard sur le club madrilène à 3 journées de la fin. Les dernières rencontres de championnat s'annoncent passionnantes et chaque équipe engagée dans la lutte pour le titre se doit de réussir un carton plein. En regain de forme lors de la deuxième partie de saison, les Catalans devraient logiquement renouer avec le succès lors de ce déplacement à Levante. Pour cette opposition, Koeman attendra sans doute une réaction d'Antoine Griezmann, discret face à son ancienne équipe. Porté par Léo Messi, le Barça devrait s'imposer tranquillement face à une formation de Levante qui finit très difficilement.