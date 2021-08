Pronostic Lens Lorient : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Lens enchaîne face à Lorient

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Lens - Lorient chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Surprise de la saison passée, le Racing Club de Lens avait apporté un vent de fraicheur sur la Ligue 1 en proposant un football très plaisant. Les Sang et Or ont conservé ces principes lors de ce début de saison. En déplacement à Rennes lors de la 1ière journée, les Lensois ont pris un bon point face à une équipe amenée à lutter pour les places européennes. Ensuite, la formation nordiste a fait preuve d’un formidable état d’esprit pour revenir au score à deux reprises face à l’AS Saint Etienne à Bollaert (2-2). Les progrès entrevus se sont confirmés le week-end dernier avec une victoire pleine de maîtrise à Louis II face à l’AS Monaco (0-2). Lors de cette rencontre, Doucouré a été expulsé et manquera ce match face aux Merlus. La saison dernière, Lens s’était imposée lors des deux confrontations face à Lorient, avec des rencontres qui avaient offert de nombreux buts.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lorient était quasiment condamné à la mi-saison l’an passé. Le changement tactique opéré par Pélissier au retour de la trêve hivernale avait totalement relancé les Merlus qui ont ensuite logiquement obtenu leur maintien. De plus, la formation bretonne a profité de l’excellente forme de son buteur nigérian Moffi, auteur de 14 réalisations. Cette saison, les Lorientais ont commencé par un nul à Geoffroy Guichard face à l’AS Saint-Etienne (1-1) avant de dominer eux aussi Monaco (1-0). Le week-end dernier, les Merlus ont ouvert le score à La Mosson avant de craquer en seconde période face aux Montpelliérains (3-1), où Mendes et Hergault ont été expulsés. Ces deux hommes seront donc suspendus, ce qui affaiblira logiquement cette défense lorientaise. Dans un Bollaert toujours aussi chaleureux, Lens devrait confirmer sa victoire à Monaco et dominer Lorient, avec pourquoi pas un nouveau but de Ganago déjà auteur de 2 buts sur les 3 premières journées.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !