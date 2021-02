Pronostic Lens Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enfonce Dijon

Révélation de cette saison en Ligue 1, le Racing Club de Lens a les ressources pour accrocher une place européenne en fin d'exercice. D'une part, les Lensois jouent libérés et ont déjà assuré leur objectif de maintien, d'autre part, ils pourraient profiter des tergiversations de Rennes et de l'OM. Avec un seul point de retard sur le club breton, le club nordiste a une belle carte à jouer. Invaincus lors des 5 derniers matchs disputés, les Lensois veulent profiter de la venue de la lanterne rouge dijonnaise pour décrocher trois points précieux. Qualifié en Coupe de France suite à son succès à Nantes (2-4), Lens n'a pas été récompensé de ses efforts à Reims (1-1) le week-end dernier. En effet, les Lensois ont largement dominé cette rencontre et ont eu plusieurs opportunités de remporter le match, notamment avec un penalty manqué par Kakuta.

De son côté, Dijon pensait être sur la bonne voie suite à son succès à Nîmes (1-3). Sur leur lancée, les Bourguignons ont aligné trois nuls face à Reims, Marseille et Strasbourg. En match en retard face à Lorient, les Dijonnais se présentaient en favoris face à une formation bretonne fortement touchée par le Covid, mais ils se sont inclinés au bout du temps additionnel. Cette désillusion semble avoir été un coup de massue pour le DFCO qui reste depuis sur 6 défaites consécutives. Le week-end dernier, Dijon recevait la lanterne rouge nîmoise mais a confirmé ses grandes difficultés actuelles en s'inclinant face aux Crocos (0-2). A la peine, Dijon devrait s'incliner à Bollaert face à des Lensois enthousiasmants depuis le début de saison, et qui ont le rêve de passer de promu à européen.