Pronostic Leipzig Liverpool : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Un Leipzig – Liverpool avec des buts de chaque côté

Lors du tirage au sort des huitièmes de finale, Liverpool partait comme le grand favori de cette opposition. Mais désormais, à l’orée de s’affronter, la différence entre les deux formations n’a jamais semblé été aussi infime. En effet, d’un côté, la formation de Julen Nagelsmann s’est installée ces dernières années en Bundesliga comme le rival principal du Bayen Munich. Cette saison, le club est 2du classement et reste sur 4 victoires consécutives. De l’autre côté, Liverpool vit son passage le plus compliqué de ces 3 dernières saisons avec trois revers consécutifs en Premier League qui a quasiment mis fin à ses espoirs de conserver son titre national. De plus, Leipzig reste sur une demi-finale de Ligue des Champions face au PSG. Lors de la phase de groupe, le club allemand a montré de très bonnes dispositions, notamment à domicile où ils ont remporté leurs trois rencontres face à l’Istanbul Basaksehir, et surtout contre le PSG (2-1) et Manchester United (3-2). Leipzig a obtenu de très bons résultats face aux clubs anglais ces dernières saisons, puisqu’il avait déjà sorti Tottenham l’an passé en 1/8. La formation allemande possède un des coachs les plus prometteurs avec Nagelsmann, tourné vers l'offensif, mais aussi de jeunes joueurs à fort potentiel comme Olmo ou Nkunku (encore buteur vendredi) devant.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool vient donc quasiment de dire adieu au titre de champion d’Angleterre. Surpris par Brighton (0-1), les Reds ont ensuite perdu face à deux concurrents directs, Manchester City (1-4) et sur le terrain de Leicester (3-1). Les hommes de Klopp ont fait preuve d’une fébrilité surprenante, notamment Alisson, qui après avoir réalisé deux grosses erreurs face à City, s’est de nouveau troué face aux. Lesétaient pourtant dans le coup lors des 70 premières minutes de ces matchs mais se sont écroulés dans la dernière partie du match. Au King Power Stadium, Liverpool contrôlait le match et avait ouvert le score sur une sublime action collective mais n’a pas su conserver son avantage. Lesdéplorent en plus les absences de ses habituels défenseurs titulaires Van Dijk et Gomez, et du 1er choix pour les remplacer, Matip. Une réaction est attendue en Ligue des Champions qui reste la seule possibilité d’obtenir un trophée cette saison et la chance pour Liverpool est que ce match ne se joue pas dans le stade habituel de Leipzig mais bien à Budapest en raison de la situation sanitaire. Cette opposition entre deux formations performantes offensivement mais friables défensivement devrait nous offrir des buts de chaque côté.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !