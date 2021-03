Pronostic Leipzig Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig ne lâche rien face à l'Eintracht Francfort

À 10 journées de la fin de la Bundesliga, le RB Leipzig est toujours dans le coup pour le titre. Les hommes de l'excellent Julian Nagelsmann comptent seulement deux points de retard sur le champion en titre, le Bayern Munich. Leipzig reste à ce jour le seul adversaire en Bundesliga capable de remettre en cause la suprématie des Bavarois. Les partenaires d'Upamecano sont en forme et viennent de remporter leurs 6 dernières rencontres de championnat face au Bayer Leverkusen, Schalke, Augsbourg, le Hertha Berlin, le Borussia Mönchengladbach et Fribourg. Lors de cette série, seuls Augsbourg et Gladbach sont parvenus à inscrire des buts contre les protégés de Nagelsmann. En effet, le RB Leipzig possède la meilleure défense du championnat avec 20 buts concédés lors des 24 premières journées. Offensivement, Nkunku et le buteur norvégien Sorloth se sont montrés à leur avantage lors des dernières rencontres. Battu par Liverpool (0-4 en cumulé) en 8de finale de la Ligue des champions, Leipzig est désormais presque totalement tourné vers la Bundesliga (le club peut aller chercher la Coupe d'Allemagne).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'Eintracht Francfort a connu une saison dernière décevante. Le club allemand avait réalisé deux excellents précédents exercices, ce qui lui avait valu de perdre plusieurs éléments clés. Cette saison dernière de transition a permis à des éléments comme André Silva de s'adapter au football allemand. Le buteur portugais tourne désormais à plein régime et compte 19 buts au compteur, comme Haaland. L'Eintracht est actuellement positionné à la 4place de Bundesliga, qui lui permettrait de participer à la prochaine Ligue des champions. En revanche, si les hommes d'Adi Hutter ne comptent que 2 points de retard sur Wolfsbourg, ils ne possèdent que 3 unités de plus que le Bayer Leverkusen. Francfort avait signé une très belle série de 11 rencontres sans la moindre défaite, qui avait été ponctuée par une victoire sur le Bayern (2-1). En revanche, les partenaires de Luka Jović, revenu au bercail, se sont montrés moins efficaces lors des deux dernières journées avec une défaite à Brême (2-1) et un nul à domicile contre Stuttgart (1-1). Pour ce choc du haut de tableau en Bundesliga, Leipzig devrait se défaire de l'Eintracht Francfort à domicile et tenir le rythme effréné du Bayern.