Pronostic Leeds Cardiff : Analyse, cotes et prono de la FA Cup

Leeds fait le job face à Cardiff

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Leeds - Cardiff :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Angleterre, Leeds reçoit Cardiff dans un replay de la FA Cup. En effet, les Peacocks avaient été tenus en échec il y a une dizaine de jours par le club gallois qui évolue en Championship. Lors de cette première rencontre, les hommes de Jesse Marsch ont été menés de 2 buts avant de faire leur retour en seconde période avec l’entrée décisive de Rodrigo. Finalement, lesont égalisé au bout du temps additionnel par Perkins et s’offrent une nouvelle chance (2-2). Leeds ne va pas galvauder la FA Cup mais a une priorité qui reste le maintien en Premier League. Le club du Nord Yorkshire fait partie de ce lot d’équipes sous la menace. Actuellement, Leeds est en 15position mais ne possède que 2 unités d’avance sur West Ham, premier relégable. Les derniers résultats sont de plus inquiétants car lesrestent sur 7 matchs sans la moindre victoire. Le week-end dernier, les partenaires d’Ilan Meslier se sont de nouveau inclinés contre Aston Villa (2-1) à Villa Park. Pour tenter de se relancer, Leeds a recruté le jeune buteur français Rutter (ex-Rennes, Hoffenheim), qui devrait faire ses débuts lors de cette affiche.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Cardiff évolue depuis quelques saisons maintenant en Championship. Actuellement, la formation galloise lutte seulement pour se maintenir puisqu’elle se trouve en 21position avec seulement 3 unités d’avance sur Huddersfield. A l’instar de Leeds, lessont sur une terrible série de 9 rencontres sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Gallois ont accumulé les matchs nuls (5 en 8 journées) qui ne leur permettent pas de progresser au classement. Le week-end dernier, Cardiff a de nouveau partagé les points avec Wigan (1-1) qui lutte également pour se maintenir. Dans cette équipe, on retrouve Ojo passé par Liverpool ou Reims mais aussi Callum Robinson qui évoluait auparavant à West Bromwich Albion. Dans son stade d’Elland Road, Leeds devrait faire le job face à une équipe jouant le maintien dans la D2 anglaise pour se qualifier pour le prochain tour.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(298€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Cardiff détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !