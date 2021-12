Pronostic Le Havre Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un choc cadenassé entre Le Havre et Ajaccio

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Le Havre Ajaccio :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour lancer la 18journée de Ligue 2, Le Havre reçoit Ajaccio dans une rencontre importante dans le haut de tableau. En effet, les Normands sont actuellement en 6position, à seulement 3 points du 2, qui n’est autre que l’AC Ajaccio. La lutte pour la montée bat son plein puisque seulement 4 unités séparent les 6 premiers. Décevants lors des dernières saisons, les Normands se montrent nettement plus convaincants dans cette entame de championnat. Le HAC est avec Toulouse, le club qui a concédé le moins de défaites (seulement 2) lors des 17 premières journées. Eliminé de la Coupe de France par Chauvigny, le club normand s’est relancé en Ligue 2 le week-end dernier. Les hommes de Paul Le Guen ont réalisé une très belle opération en s’imposant en Isère face à une formation grenobloise habituellement très solide à domicile (1-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AC Ajaccio a eu du mal à assurer sa place en Ligue 2 la saison dernière, sans doute marqué par l'année précédente et son éviction de la course à la montée en raison de l'arrêt du championnat (covid). Les hommes d’Olivier Pantaloni ont très bien débuté ce nouvel opus et se retrouvent à une très belle 2place, derrière Toulouse. Victorieux sur la pelouse de Dunkerque lors de l'avant-dernière journée (0-1), Ajaccio n’est pas parvenu à enchainer à domicile le week-end dernier face à Valenciennes, et a dû se contenter d’un nul sans but dans un match pourtant outrageusement dominé avec 73% de possession. Ce choc entre les deux meilleures défenses de la Ligue 2 devrait nous offrir un match fermé où le pari « Les 2 équipes ne marquent pas » semble intéressant à jouer, puisqu’il est passé lors des 13 derniers matchs de l’AC Ajaccio.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Le Havre Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !