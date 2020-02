Pronostic La Gantoise AS Roma : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

La Gantoise reste solide à domicile face à la Roma

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce La Gantoise - Roma :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Gantoise réalise une très belle saison. Les Belges ont terminé en tête de leur groupe d’Europa League devant Wolfsbourg, Saint-Etienne et Oleksandriya, et ils occupent une très belle 2place en Jupiler League derrière l’intouchable Club de Bruges. Les hommes du coach norvégien Jess Thorup sont en grande forme et n’ont perdu qu’à une seule reprise lors des 9 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, lors du match aller face à la Roma (1-0). L’attaquant espagnol Carles Peres a permis aux Italiens de s’imposer sur le plus petit des scores. La Gantoise est donc dans l’obligation de s’imposer avec au moins deux buts d’écart pour se qualifier. Pour cela, les Belges comptent sur leur prolifique attaquant canadien Jonathan David, auteur de 18 réalisations en championnat, et sur leur très grande solidité dans leur Ghelamco Arena (invaincu cette saison à la maison)enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Roma arrive en Belgique fort de son avantage pris à l’aller. Les hommes de Fonseca sont sortis seconds de leur groupe d’Europa League derrière Istanbul Basaksehir. En Serie A, la Louve occupe une décevante 5place à 3 points de l’Atalanta, qui occupe le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. Après une série compliquée de 4 défaites et un nul, la Roma a retrouvé les joies de la victoire face à la Gantoise et a ensuite enchaîné face à Lecce (4-0) ce week-end. Dzeko a profité du festival romain pour inscrire son 12but de la saison. En déplacement, le club italien reste en revanche sur trois revers de rang. Intraitable à domicile, La Gantoise semble en mesure d’accrocher la Roma.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic La Gantoise Roma détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !