Pronostic Juventus Monza : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

Sur une série incroyable de 8 victoires en Serie A sans avoir encaissé le moindre but, la Juventus a chuté lourdement lors de la dernière journée dans le choc face au Napoli. Alors 2du championnat, le club bianconero se déplaçait sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona mais n'a pas su rivaliser avec une équipe napolitaine implacable à domicile (5-1). Ce revers place la bande à Allegri en 3position avec 10 points de retard. Après avoir connu des débuts délicats, la Juve s'est replacée en s'appuyant sur sa solidité défensive. La déroute subie à Naples montre que la Vieille Dame a encore du pain sur la planche. Au niveau effectif, la formation piémontaise a vu Pogba et Vlahovic revenir à l'entraînement cette semaine. A voir s'ils joueront.

En face, Monza a été promu cet été et vise le maintien. L'équipe du président Berlusconi est en train de réussir son pari puisqu'elle compte déjà 12 points d'avance sur le premier relégable. 13de Serie A, les Biancorossi restent sur 4 matchs de championnat sans la moindre défaite. Après avoir battu la Salernitana juste avant le Mondial, Monza a signé 2 nuls à la reprise face à la Fiorentina et surtout contre l'Inter Milan (2-2) en égalisant au bout du temps additionnel. Le week-end dernier, les partenaires de Pessina ont rapidement pris les commandes du match face à Cremonese pour mener de 3 buts avant de se faire peur en fin de rencontre en voyant la Cremo revenir à une unité (score final 2-3). Dans cette équipe, on retrouve l'ancien avant-centre du Napoli Petagna ou l'excellent milieu de terrain prêté par l'Atalanta Pessina. Déterminé à se racheter de sa lourde défaite à Naples et obligé de jouer cette Coupe qu'elle aime tant (13 titres) à fond, la Juve devrait prendre le dessus sur Monza et rallier les quarts de finale.