Pronostic Juventus Crotone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus se rachète face à Crotone

Décevante lors de son huitième de finale aller de Ligue des Champions mercredu face à Porto (défaite 2-1), la Juventus veut repartir de l'avant après 3 matchs sans la moindre victoire. Tenu en échec par l'Inter lors de la demi-finale retour de la Coppa Italia, la Vieille Dame s'est inclinée contre le Napoli (1-0) avant de chuter au Portugal. Les ont cependant réussi à inscrire ce fameux but à l'extérieur qui leur permet d'envisager une issue favorable pour le retour. En Serie A, les Turinois affichent 8 points de retard sur l'Inter, qui affronte le Milan ce dimanche. De plus, le club piémontais compte un match en retard à disputer face à Naples. A domicile, la Juve réalise un très bon parcours avec une seule défaite concédée face à la Fiorentina, dans un jour sans. En face, Crotone occupe la dernière place de Serie A, avec 5 points de retard sur le Torino. Le promu souffre avec une seule victoire obtenue lors des 8 dernières journées, face à Benevento. Les partenaires d'Emmanuel Rivière restent sur 4 défaites consécutives face à la Fiorentina, le Genoa, le Milan et Sassuolo. Crotone semble promis à retrouver la Serie B. De plus, le bilan des hommes de Stroppa en déplacement est catastrophique avec 9 défaites, 2 nuls et 0 victoire pour 30 buts encaissés en 11 matchs. Revancharde suite à ses dernières contre-performances, la Juventus devrait s'imposer tranquillement à domicile face à la lanterne rouge Crotone, dans une recontre à plus de 3 buts.