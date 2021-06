Pronostic Italie République Tchèque : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Italie s’affirme face à la République Tchèque

Grande absente de la Coupe du Monde en Russie, l'Italie a retrouvé de sa superbe depuis la prise en main de la sélection par Roberto Mancini. L'ancien coach de l'Inter et de Manchester City a su relancer une équipe qui plafonnait, pour en faire un des outsiders au titre lors de l'Euro qui débute dans 1 semaine. Qualifiée pour l'Euro en ayant réalisé un parcours parfait lors des éliminatoires, avec 10 succès en autant de matchs, laa confirmé en décrochant une place pour le prochain Final 4 de la Ligue des Nations, en dominant un groupe qui comprenait également la Pologne et les Pays Bas. En pleine forme, la sélection italienne est invaincue depuis septembre 2018 et un déplacement au Portugal en Ligue des Nations. Roberto Mancini vient d'annoncer son groupe pour le championnat d'Europe qui comprend évidemment Verratti, Jorginho, Bonucci, Chiellini, Insigne, Belotti, Chiesa et Immobile. En revanche, Moise Kean, auteur d'une bonne saison avec le PSG n'a pas été retenu.

De son côté, la République tchèque a également raté le Mondial russe mais est parvenu à se qualifier pour l'Euro en terminant en seconde position derrière l'Angleterre. Sur leur lancée, les partenaires de Tomas Soucek ont dominé leur groupe de Ligue des Nations devant l'Ecosse, Israël et la Slovaquie. Lors de la campagne de qualification pour le prochain Mondial, les Tchèques ont remporté leur premier match face à l'Estonie (2-6), avant de partager les points avec la Belgique (1-1) et de s'incliner au Pays de Galles (1-0). Dans cette sélection, on retrouve les cadres Schick, Soucek, Coufal ou Vydra. Impressionnante depuis de longs mois et à domicile ce vendredi, l'Italie devrait dominer la République tchèque lors de cette rencontre amicale.