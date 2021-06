Pronostic Italie Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Deux bonus spécial Euro pour parier sur Italie - Pays de Galles !

Nos paris sur Italie - Pays de Galles

Une Italie impressionnante

Le Pays de Galles en ballotage favorable

Un turnover chez les Italiens ?

Les compo probables :

L’Italie poursuit sur sa dynamique

Absente du dernier Mondial en Russie, l'Italie réalise un début d'Euro retentissant. Les hommes de Roberto Mancini ont remporté leurs deux premières rencontres avec la manière face à la Turquie et contre la Suisse à chaque fois sur le même score (3-0). Meilleure attaque et défense de ce championnat d’Europe pour le moment, l’Italie impressionne par la puissance collective qu’elle dégage. Composée par d’excellents joueurs, lane dispose pas d’une grande star comme un Kane en Angleterre, un De Bruyne pour la Belgique ou un Mbappé pour la France. En revanche, le collectif mis en place par Mancini est bien huilé et a permis à la sélection italienne de se qualifier pour les huitièmes de finale dès son 2match de poule. Lors de la première journée, l’Italie avait fait la différence en seconde période face aux Turcs avec un premier but initié par Berardi. Le joueur de Sassuolo a une nouvelle fois été dans le coup pour l’ouverture du score italienne contre laen délivrant une offrande à son coéquipier de club, Locatelli. Le jeune milieu de terrain s’est mis en valeur en signant un doublé d’une belle frappe à l’entrée de la surface. Exceptionnelle, la Squadra Azzurra vient de remporter ses 10 derniers matchs sans concéder le moindre but.Demi-finaliste surprise de l’Euro 2016, le Pays de Galles avait ensuite manqué le rendez-vous de la Coupe du Monde 2018. Qualifiée pour cet Euro 2020 grâce à sa 2place de groupe derrière la Croatie, la sélection britannique est bien placé pour se qualifier de nouveau pour les huitièmes de finales. Décevants lors du premier match face aux Suisses (1-1), les Gallois pouvaient s’estimer heureux d’avoir décrocher un point, tant ils avaient été dominés par les coéquipiers de Granit Xhaka. Nettement meilleurs lors de leur 2rencontre face à la Turquie (2-0), les protégés de Rob Page ont décroché un succès logique face à des Turcs moribonds. Les deux stars de cette sélection, Aaron Ramsey et Gareth Bale, ont répondu présent. Le joueur de la Juventus a inscrit le premier but de son équipe et a été omniprésent, tandis que le second a montré quelques fulgurances (notamment sa passe décisive sur le 2but) malgré son penalty manqué. Avec déjà 4 points au compteur, les Gallois assureraient leur place en 8e de finale avec un nul.Pour cette dernière rencontre, Mancini pourrait être amené à opérer quelques changements pour reposer certains éléments en vue du huitième de finale. Chiellini, blessé contre la Suisse, devrait laisser sa place à Acerbi. Au milieu de terrain, Marco Verratti devrait effectuer son retour et devrait être titularisé pour retrouver le rythme de la compétition. Le « petit hibou » va devoir séduire pour retrouver sa place car les Barella, Jorginho et surtout le jeune Locatelli ont impressionné en son absence. Offensivement, Berardi a certainement été le joueur le plus en vue et pourrait être protégé pour le 8. Frémissant sur le banc, le percutant Chiesa pourrait débuter ce match. Pour le Pays de Galles, peu de changements sont à prévoir puisque l’équipe n’a toujours pas assuré sa qualification. Rob Page devrait aligner le même XI que celui face à la Turquie. Le sélectionneur compte sur ses cadres Ramsey et Bale pour qualifier son équipe pour les huitièmes de finale.: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Barella, Verratti, Locatelli – Berardi (ou Chiesa), Immobile (ou Belotti), Insigne.: Ward - Roberts, Rodon, Mepham, Davies - Allen, Morrell - Bale, Ramsey, James - Moore.Victorieux de ses deux premiers matchs, l’Italie est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro mais a tout de même besoin de valider sa 1. Impressionnante depuis plusieurs mois, la sélection transalpine a engrangé de la confiance supplémentaire en remportant ses deux premiers matchs de l’Euro. Auteur de 10 clean sheets consécutifs, l'Italie veut sans route remporter son groupe. Cette rencontre devrait permettre à l'excellent Marco Verratti de retrouver du temps de jeu en prévision des échéances à venir même s'il n'est pas sûr que le Parisien n'ait pas perdu sa place de titulaire. Roberto Mancini a de toute façon construit un excellent collectif dans son ensemble, déterminé à aller loin dans la compétition. Poussée une nouvelle fois par ses tifosi, à Rome, l'Italie devrait finir en beauté la phase de poule en s'imposant face au Pays de Galles.