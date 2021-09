Pronostic Italie Bulgarie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Italie en fête face à la Bulgarie

Absente du Mondial 2018 en Russie, l'Italie s'est parfaitement relancée pour remporter le dernier championnat d'Europe face à l'Angleterre. Las'est montrée impressionnante lors de son parcours. Habituellement connue pour son fameux, l'Italie a évolué sous les ordres d'un Mancini qui a fait changer les mentalités avec une formation tournée vers l'offensive. En pleine confiance, l'Italie est invaincue lors des 34 dernières rencontres. Lors des premières oppositions des qualifications pour le Mondial 2022, les Italiens s'étaient imposés sans connaître le moindre problème et sans encaisser de but face à l'Irlande du Nord (0-2), la Bulgarie (2-0) et la Lituanie (2-0). Poussés par ses tifosi, les partenaires de Bonucci devraient livrer une prestation convaincante pour fêter leur sacre. Pour ce rassemblement, Mancini s'est appuyé sur ses champions d'Europe, hormis Spinazzola, toujours blessé. Cadres de cette équipe, les Donnaruma, Bonucci, Chiellini, Verratti, Jorginho, Chiesa ou Insigne devraient être dans le XI de départ face à la Bulgarie. Très bons lors de ce début de saison avec leur club de la Roma, les Romains Pellegrini et Zaniolo, privés d'Euro sur blessure, devraient avoir leur mot à dire lors de ce rassemblement. De son côté, la Bulgarie est nostalgique des années 90, où la génération menée par Hristo Stoichkov avait atteint les demi-finales du Mondial américain. En recul, le foot bulgare souffre ces dernières années comme en atteste le bilan de 2 victoires lors des 27 dernières rencontres. Lors des premiers matchs de ces qualifications pour le Mondial 2022, la Bulgarie s'est inclinée face à la Suisse (1-3) et l'Italie (0-2) avant de partager les points avec la modeste sélection nord-irlandaise (0-0). Elle n'a donc marqué qu'1 seul but sur ses 3 premiers matchs dans ce groupe et on l'avait vu aussi souffrir face à la France et Giroud lors d'un match amical pré-Euro. En manque de talents, la Bulgarie devrait logiquement s'incliner face à une Italie sûre de sa force. Très supérieure sur le papier, lapourrait s'imposer sans encaisser de but mais également marquer lors de chaque mi-temps, exactement comme à l'aller.