Pronostic Italie Belgique : Analyse, cotes et prono du match pour la 3e place de Ligue des Nations

Championne d'Europe en juin dernier, l'Italie a dans le même temps battu le record d'invincibilité d'une sélection en ne concédant aucune défaite en 37 rencontres. Malheureusement pour elle, la Nazionale a vu cette incroyable série prendre fin mercredi soir face à l'Espagne au terme de la demi-finale jouée contre l'Espagne. Malgré cet accroc, la popularité de la Squadra Azurra reste au beau fixe dans la péninsule et elle devrait donc pouvoir bénéficier de l'appui de ses supporters pour tenter d'aller chercher la 3ème place de cette compétition. D'autant qu'elle peut toujours s'appuyer sur des cadres au rendez-vous qui ont certes souffert face à la circulation de balle espagnole mais qui pourraient se montrer davantage à leur aise face aux Belges. Eternelle favorite des grandes compétitions depuis près d'une dizaine d'années grâce à une génération exceptionnelle et leader du classement Fifa depuis des années, la Belgique n'arrive toujours pas à concrétiser ses bonnes aptitudes par un titre international. Sortie en demi-finale lors de la Coupe du monde 2018 puis en quart de finale pendant l'Euro en juin dernier, les Diables Rouges ont donc perdu l'occasion d'accrocher ne serait-ce que la Ligue des Nations à leur palmarès en s'inclinant jeudi soir face aux Bleus (3-2) alors qu'ils menaient de 2 buts à la pause. Mais au cours du 2ème acte, les joueurs de Roberto Martinez se sont complètement arrêter de jouer, allant même jusqu'à concéder un 3ème but à l'entrée des arrêts de jeu. Très déçus, les Belges n'ont pas caché leur frustration et leur démotivation à l'idée de jouer cette petite finale, à l'image de leur portier Thibaut Courtois : "Le match de dimanche face à l'Italie ne sert à rien. Être 3e en Ligue des nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match". Ambiance. Devant ce manque d'entrain, il est possible que l'Italie, qui doit être une revanche à ses Tifosi pourrait donc prendre le dessus face aux Diables Rouges