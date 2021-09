Pronostic Inter Milan Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Un Inter Milan – Real Madrid avec des buts

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Inter – Real Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En remportant lela saison passée, l’Inter a mis fin à l’hégémonie de la Juventus sur la Serie A. Alors entraînée par Antonio Conte, l’équipe lombarde s’était montrée dominante toute la deuxième partie de saison. De plus, lespouvaient s’appuyer sur une force de frappe incroyable avec le duo Romelu Lukaku – Lautaro Martinez, qui avaient inscrit à eux deux 41 buts. Si l’Argentin est resté en Italie, l’international belge n’a pas su résister aux sirènes de Chelsea. Pour compenser cet important départ, la formation intériste a attiré l’expérimenté Edin Dzeko mais aussi Correa de la Lazio. L’autre recrue majeure du club est le Néerlandais Dumfries, censé remplacer Hakimi parti au PSG. Ancien Milanais, le turc Calhanoglu remplace Eriksen, qui se remet de son malaise cardiaque, tandis que les cadres Brozovic, Barella ou Martinez devraient être les hommes de base du jeu de l’Inter. Lesréalisent une entame de Serie A correcte puisqu’ils ont dominé le Genoa (4-0) et le Hellas Vérone (1-3) pour un bon point pris chez la Sampdoria dimanche (2-2).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Real Madrid a tourné la page Zinedine Zidane et a rappelé Carlo Ancelotti qui avait permis à la Maison Blanche de remporter la Decima. Battus logiquement en demi-finale de la Ligue des Champions la saison passée par le futur champion, Chelsea, les Madrilènes espèrent être compétitifs lors de ce nouvel exercice. En Liga, le Real est plutôt bien lancé avec des succès sur Alaves (1-4), le Betis (0-1) et contre le Celta Vigo (5-2) pour un nul contre Levante (3-3). Lors de la dernière journée, lesont connu une première période difficile face au Celta avant de faire la différence en seconde grâce au talent de Benzema, auteur d’un triplé. L’international français réalise un exceptionnel début de saison avec 5 réalisations au compteur. Carlo Ancelotti déplore cependant des absences importantes puisque Kroos est blessé, tout comme Gareth Bale. De plus, le Real a perdu sa défense centrale cet été avec Ramos qui a rejoint le PSG et Varane parti à Manchester United. Sans doute plus fragile derrière, la formation madrilène garde fière allure devant avec les Benzema, Hazard, Vinicius ou même le Français Camavinga, déjà buteur ce week-end face à Vigo à peine arrivé. L’Inter et le Real Madrid sont deux formations tournées vers l’offensive qui devraient nous offrir une rencontre avec des buts des deux côtés, comme lors de 2 des 3 matchs des Italiens en Serie A, et 3 des 4 rencontres de Liga du Real. Lautaro Martinez, 2 buts en 2 matchs avec l'Inter cette saison, et Karim Benzema (5 buts en 4 rencontres dont un triplé ce dimanche) pourraient participer à la fête.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Milan Real Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !