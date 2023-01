Pronostic Inter Milan Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'Inter plus prompt que Naples

Seulement 5de Serie A, l'Inter a toujours l'envie d'être champion comme il y a deux ans. Dauphin du rival milanais la saison passée, les Intéristes savent y faire mais ils vont redémarrer la saison par une victoire face au Napoli qui se trouve déjà 11 points devant. Ayant fini avant la Coupe du Monde par 2 victoires face à l'Atalanta (2-3) et Bologne (6-1), l'Inter a fait une belle campagne de matchs amicaux avec 4 succès et 1 nul.

A l'inverse, si le Napoli a été incroyable pendant la première partie de saison (13 victoires et 2 nuls en 15 journées) qu'il a terminé avec 11 succès consécutifs, quelque chose s'est peut-être cassé pendant la Coupe du Monde. Avec pourtant pas mal de ses titulaires, Naples a eu du mal pendant ses amicaux. Après deux succès difficile face à Antalyaspor et Crystal Palace, le Napoli a perdu contre Villarreal (2-3) et a sombré face à Lille (1-4). Ces résultats ne sont pas les bienvenus avant une reprise se faisant sur la pelouse de San Siro. Avec peut-être une perte de confiance, Naples pourrait s'incliner chez un Inter qui a gagné ses 5 derniers matchs à domicile dont l'un face au Barça.