Pronostic Inter Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus va chercher un résultat à l’Inter

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Inter - Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Milan AC sera un observateur tout particulier du choc qui oppose l’Inter et la Juventus. Annoncés comme les deux favoris pour le titre,etcomptent quelques points de retard sur les. Actuellement, l’Inter est en 2position avec un retard de 3 points sur l’équipe entrainée par Stefano Pioli. L’an passé, la bande à Conte a lutté toute la saison pour le Scudetto mais a seulement dû se contenter de la 2position derrière la Juve. Les Intéristes avaient notamment perdu leurs deux confrontations directes face aux Turinois. Depuis son élimination de toutes compétitions européennes, l’Inter se focalise sur la quête du Scudetto, désiré depuis plus de 10 ans. Pour lancer l’année 2021, les Nerazzurri avaient surclassé Crotone (6-2), mais la suite fut en revanche moins heureuse avec une défaite face à la Sampdoria (2-1) et un nul au Stade Olympique face à la Roma (2-2). En milieu de semaine, les Intéristes ont été contraints de disputer des prolongations face à la Fiorentina pour passer son tour de Coupe d’Italie (1-2). Entré en cours de match, l’international belge Romelu Lukaku a délivré son équipe en toute fin du temps supplémentaire.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Juventus ne s’est pas non plus économisée en Coupe d’Italie, ayant également joué des prolongations lors de la réception du Genoa. Les hommes d’Andrea Pirlo ont pourtant rapidement pris les commandes du match avec un avantage de deux buts. Comme souvent depuis le début de saison, la Vieille Dame a connu des sautes de concentration et a permis le retour des Génois. Le Tunisien Hamza Rafia, entré en cours de match, a inscrit le but de la qualification. Les Bianconeri ont connu quelques contre-performances à domicile, mais se montrent en revanche très performants en déplacement. Ils ont signé leurs meilleures prestations, loin de leurs bases, au Camp Nou face au Barca en Ligue des Champions et à San Siro face au Milan AC. Les hommes d’Andrea Pirlo, champions lors des 9 dernières saisons, possèdent l’expérience de ces grandes affiches et partent avec un léger avantage, qui devrait leur permettre d’accrocher au moins un nul à Giuseppe Meazza.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !