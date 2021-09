Pronostic Hongrie Angleterre : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Angleterre se sort du piège tendu par la Hongrie

Auteur d'un Euro intéressant, la Hongrie était tombée dans un groupe extrêmement relevé avec la France, l'Allemagne et le Portugal. Sur leur parcours, les Hongrois ont posé d'énormes problèmes à ces 3 sélections, accrochant même un nul contre la France et l'Allemagne. Ces performances confirment la progression de la sélection hongroise lors des dernières années. De plus, lors de l'Euro, les futurs adversaires de la Hongrie ont pu se rendre compte de l'impressionnant soutien des supporters hongrois. Dans le cadre de ces qualifications pour le Mondial 2022, les Hongrois ont réalisé une entame intéressante avec un nul contre la Pologne (3-3) avant de s'imposer logiquement face à San Marin (0-3) et contre Andorre (1-4). Artisans de l'excellent parcours lors de l'Euro 2020, les Szalai, Sallai, Gulacsi et Kleinheisler seront de la partie contre l'Angleterre, tout comme la pépite Dominik Szoboszlai, de retour après son absence pour blessure cet été.

En face, l'Angleterre arrive avec des certitudes puisque lors des deux dernières compétitions, les Three Lions ont atteint les demi-finales du Mondial russe et la finale de l'Euro 2020 face à l'Italie. Tout proches face à la Squadra Azzurra, les Anglais visent le titre au Qatar en 2022. Bien partis dans ce groupe de qualification, les hommes de Southgate ont disposé de San Marin (5-0), de l'Albanie (0-2) et de la Pologne (2-1). Lors de l'Euro, Southgate s'est appuyé sur une tactique prudente basée sur la solidité de son équipe. Au regard du potentiel offensif de cette équipe avec les Kane, Sterling, Sancho, Grealish, Foden (absent pour ce rassemblement), le technicien anglais devrait se tourner vers une tactique plus entreprenante en vue du Mondial. Vice-champions d'Europe, les Anglais devraient pouvoir s'imposer face à une équipe hongroise qui tentera de jouer crânement sa chance. Auteur de 38 buts en 61 sélections, Harry Kane pourrait de nouveau se montrer, lui qui a réglé ses problèmes de non-transfert à Man City.