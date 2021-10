Pronostic Hongrie Albanie : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

L’Albanie va chercher un résultat en Hongrie

Présente lors du dernier Euro, la Hongrie était tombée dans une poule particulièrement relevée qui comprenait également la France, le Portugal et l'Allemagne. Malgré des prestations intéressantes, la sélection hongroise a dû se contenter de la dernière place. Plutôt en forme avant l'Euro, la Hongrie avait aligné un nul face à la Pologne, et deux succès contre San Marin et Andorre lors des éliminatoires. Depuis la fin de l'Euro, la Hongrie connait plus de difficultés avec deux défaites de rang face à l'Angleterre (0-4) et surtout en Albanie (1-0). Ensuite, les Hongrois ont logiquement mais difficilement dominé Andorre (2-1). Suite à ces résultats, la Hongrie se retrouve en 4position du groupe, avec deux points de retard sur la 2e place détenue par... l'Albanie.

Absente du dernier Championnat d'Europe, l'Albanie avait en revanche participé à l'Euro 2016, pour ce qui reste sa seule participation à une phase finale de compétition officielle. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, l'Albanie réalise un très bon début de parcours avec une seconde place derrière une Angleterre intouchable. La lutte pour cette deuxième place, potentiellement qualificative pour les barrages, s'annonce acharné puisque la Pologne et la Hongrie sont aussi dans le coup. Les Albanais ont disputé 6 rencontres pour un bilan de 4 victoires (Andorre, San Marin aller et retour, et Hongrie) pour deux revers face aux favoris que sont l'Angleterre et la Pologne. Dans cette équipe, on retrouve des éléments évoluant en Serie A comme Berisha, Djimsti ou Hysaj. En forme, l'Albanie devrait être en mesure d'accrocher au moins un nul face à une Hongrie un peu moins bien en ce moment.