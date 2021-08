Pronostic Hellas Vérone Inter Milan : Analyse cote et prono du match de Serie A

L’Inter enchaîne face au Hellas Vérone

Dixième l'an passé, le Hellas Vérone avait réalisé une saison plutôt intéressante mais a perdu son coach Juric et été. Pour débuter ce nouvel exercice, les hommes de Di Francesco se sont imposés en Coupe d'Italie face à Catanzaro (3-0) qui évolue en Serie C. En revanche, les Véronais n'ont pas connu la même réussite pour leurs débuts en Serie A face au Sassuolo de Dionisi en s'inclinant au terme d'un match spectaculaire (3-2), malgré le doublé de Mattia Zaccagni. Lors de cette rencontre, l'expérimenté Miguel Veloso a été expulsé et manquera ce choc face à l'Inter. Dans cette formation du Hellas, on retrouve des éléments bien connus comme le cCroate Kalinic, le Serbe Lazovic ou le Français Tameze passé par Nice.

La saison passée, l'Inter a mis fin à l'hégémonie de la Juventus en décrochant le titre dix ans après son dernier titre. Architecte de ce succès, Antonio Conte a quitté le club suite à des différents avec ses dirigeants. De plus, la formation nerazurri en proie à des difficultés financières a été contrainte de vendre Romelu Lukaku pour un joli pactole à Chelsea. En engageant Simone Inzaghi, l'Inter a fait appel à un technicien confirmé qui a montré son potentiel lors de son passage à la Lazio. Le nouveau coach a effectué un recrutement intéressant avec le turc Calhanoglu, arrivé du grand rival milanais, mais aussi de l'expérimenté Edin Dzeko, habitué de la Serie A. De plus, le club intériste a su conserver deux de ses joyaux, Nicola Barella et Lautaro Martinez, vainqueurs de l'Euro et de la Copa America avec leur sélection respective. Pour débuter ce nouvel exercice, l'Inter s'est tranquillement imposé face au Genoa (4-0) grâce à une excellente prestation des recrues Calhanoglu et Dzeko qui ont tous deux marqué. Déjà en confiance, les hommes de Simone Inzaghi devraient enchaîner sur la pelouse de l'Hellas Verone.