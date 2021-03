Pronostic Guingamp Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont s'en sort à Guingamp

Ambitieux en début de saison, Guingamp lutte actuellement pour rester en Ligue 2. Les Bretons sont dans le dur et ne comptent que deux points d'avance sur Pau, premier relégable. Repris en main par Frédéric Bompard, les Guingampais vont un peu mieux lors des dernières journées avec 4 matchs nuls consécutifs obtenus face à Dunkerque, Auxerre, Caen et Sochaux. Malheureusement pour l'En Avant, cette accumulation de matchs nuls ne leur permet pas de prendre de l'avance sur la zone rouge. Les Guingampais ont remporté un seul match sur les 20 derniers qu'ils ont disputés, et c'était face à la lanterne rouge Châteauroux.

De son côté, le Clermont Foot est sur une dynamique diamétralement opposée puisque le club auvergnat lutte pour monter en Ligue 1. Surprise chez une équipe de Rodez en grande forme (défaite 1-0), l'équipe clermontoise s'est ensuite reprise face à Chambly (1-0) avant de signer une très belle victoire à l'extérieur sur le terrain d'Ajaccio (0-2) où il est compliqué de s'imposer. Le week-end dernier, les Auvergnats affrontaient une équipe valenciennoise qui jouait sa dernière carte pour les play-offs. Bien aidé par l'expulsion rapide d'un défenseur nordiste, le Clermont Foot s'est tranquillement imposé avec des buts marqués par ses 3 atouts offensifs, puisque Bayo (16 buts), Allevinah (9) et Dossou (9) ont trouvé le chemin des filets. De plus, Arthur Desmas a signé un nouveau clean sheet dans les cages auvergnates (victoire 4-0). Grâce à sa série en cours de 3 victoires consécutives, les Clermontois ont piqué la 2place à Toulouse. En pleine confiance, Clermont devrait se sortir du piège guingampais et signer un précieux succès dans le cadre de la montée en L1.