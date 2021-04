Pronostic Guingamp Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp – Chambly, maintien en jeu

Malgré sa victoire à Valenciennes (0-1) grâce à l'expérimenté Ronny Rodelin, Guingamp est toujours en 18position du classement. Les Bretons ne comptent en revanche plus qu'un point de retard sur Dunkerque et 2 sur Caen, qui s'affrontent lors de cette même journée. Un succès breton face à Chambly leur permettrait donc de sortir de la zone rouge. Les Guingampais ont livré une décevante saison mais montrent quelques signes d'amélioration depuis la reprise en main de l'équipe par Frédéric Bompard. En effet, outre le succès face au VAFC, Guingamp avait posé des problèmes aux deux premiers avec un nul contre Toulouse (1-1) et une courte défaite face à Troyes (2-1). De son côté, Chambly semblait en mesure de se sauver mais a connu l'épisode Covid. La pandémie avait fortement touché le club de l'Oise qui a eu des difficultés à s'en remettre. En effet, les Camblysiens ont glissé dans la zone de relégation. Néanmoins, lors des dernières journées, les hommes de Bruno Luzi ont réagi en décrochant deux victoires importantes face à l'AC Ajaccio (2-1) et contre Amiens (2-0) le week-end dernier. Chambly compte 3 points de retard sur Guingamp, actuellement barragiste de relégation, et 4 sur Dunkerque. Au regard du contenu des dernières prestations guingampaise, l'En-avant semble en mesure de s'imposer dans ce choc crucial pour le maintien.