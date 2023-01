Pronostic Grenoble Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Grenoble passe l’obstacle Nîmes

Après avoir connu une exercice dernier compliqué, Grenoble va nettement mieux cette saison. Le travail de Vincent Hognon commence à se faire ressentir en Isère puisque le GF38 se trouve en 5position de Ligue 2 avec 5 points de retard sur la 2place qui permet de monter en Ligue 1. En jambes avant la coupure du Mondial, Grenoble avait enchaîné 9 matchs sans la moindre défaite avec notamment 7 victoires pour 2 nuls. Les Grenoblois ont en revanche mal repris en Ligue 2 avec deux revers face à Quevilly Rouen (2-0) et surtout à domicile contre Metz (0-1) le week-end dernier. Pour atteindre ce tour de Coupe de France, le GF38 s'est successivement défait d'Illzach Modenheim (1-4) et de Villefranche (2-0). Les éléments importants de cette formation sont le portier Maubleu, le milieu Bambock ou l'attaquant Sanyang qui revient progressivement de blessure.

En face, le Nîmes Olympique n'est pas au mieux depuis qu'il a été rétrogradé de Ligue 1. La formation gardoise est parvenue à se maintenir assez difficilement lors de la première saison et se trouve dans la zone rouge lors de ce nouvel exercice. Actuellement, le club nîmois pointe à la 18place avec 2 points de retard sur Dijon, premier non relégable. A l'instar de Grenoble, le NO a connu une reprise difficile avec un revers dans son stade temporaire face à Guingamp (1-2) et un nul chez le promu Annecy (0-0). En Coupe de France, les Crocos se sont qualifiés en dominant successivement Bastia-Borgo (3-0) et Montauban (0-4). Dans cette affiche opposant deux formations de Ligue 2, Grenoble semble le mieux armé pour s'imposer dans son stade face à des Nîmois dans le dur.