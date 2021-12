Pronostic Grenade Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Alaves réussit un coup à Grenade

Quart de finaliste de la dernière Europa League, Grenade connait une entame de Liga loin de correspondre aux attentes initiales du club. En effet, après 14 journées, les partenaires de Maxime Gonalons pointent en 16position du classement avec le même nombre de points que Cadix, premier relégable. Depuis le début de saison, la formation espagnole n’a remporté que deux rencontres face à Séville (1-0) et sur la pelouse de Levante (0-3). Lors des dernières journées, Grenade s’est incliné face à l’Espanyol (2-0) et contre le Real Madrid (1-4). En revanche, le week-end dernier, les hommes de Robert Moreno sont allés prendre un point à San Mames face à l’Athletic Bilbao (2-2). Depuis le début de saison, l’homme fort de Grenade est l’attaquant colombien Luis Suarez, auteur de 4 buts.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Deportivo Alaves possède seulement 2 points d’avance sur son adversaire du jour et est donc concerné par la lutte pour le maintien. Mal parti dans cette Liga, le Depor s’était incliné lors de 7 des 8 premières journées de Liga. En effet, les Basques s’étaient seulement imposés face à l’Atlético Madrid, alors premier. Depuis quelques semaines, le Depor a montré des signes d’amélioration avec 3 victoires pour 2 nuls, qui lui ont permis de s’extirper de la zone rouge. En revanche, la formation basque a replongé le week-end dernier en s’inclinant sur sa pelouse face au Celta Vigo (1-2), malgré une nouvelle réalisation de Joselu. L’attaquant espagnol a inscrit à cette occasion son 7e but de la saison. En regain de forme lors des dernières semaines, le Depor pourrait aller chercher un résultat sur la pelouse d’une équipe de Grenade qui galère pour s’imposer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenade Alaves encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !