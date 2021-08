Pronostic Getafe FC Séville : Analyse cote et pronostic du match de Liga

Séville sur sa lancée

L'an passé, le FC Séville s'est presque montré au niveau des trois grands d'Espagne tout au long de la saison même s'il a finalement échoué au pied du podium, à la 4place derrière l'Atlético, le Real Madrid et le FC Barcelone. Malheureusement pour eux, les hommes de Julen Lopetegui ont lâché du lest en fin de saison alors qu'ils étaient revenus dans la course au titre à la sortie de l'hiver. Cet été, ils ont accueilli quelques nouvelles recrues intéressantes dans leur effectif à l'image de l'Argentin Erik Lamela, déjà auteur d'un doublé pour sa première en championnat contre le Rayo Vallecano lors de la 1ère journée (3-0). L'autre homme fort de cette équipe devant est sans contestation possible le Marocain En-Nesyri. Celui-ci a inscrit le 3but de son équipe la semaine dernière et a largement porté son équipe tout au long de la saison dernière grâce à ses 18 buts au compteur. En plus, Séville vient d'enregistrer l'arriver de Rafa Mir, excellent avec Huesca la saison passée. En face, Getafe n'a pas aussi bien performé que Séville la saison passée. Présent dans la course à la Ligue Europa ces deux dernières saisons, soit depuis sa remontée, le club de la banlieue de Madrid a connu bien davantage de difficultés en 2020-2021 puisqu'il n'a pas pu obtenir mieux qu'une 15place finale plutôt décevante. Suite à cela, le coach, José Bordalas, a fait ses valises pour Valence et il a été remplacé par l'ancien technicien de l'OM, Michel. Celui-ci a d'ailleurs connu sa première défaite sur le banc la semaine dernière contre... Valence justement (1-0), une équipe qui a pourtant perdu de nombreux atouts ces dernières années et qui a joué à 10 contre 11 quasiment toute la rencontre. Sans doute bien supérieurs, les Sevillistas pourraient donc venir l'emporter à l'extérieur lundi soir.