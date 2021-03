Pronostic Gazélec Ajaccio Lille : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Gazélec Ajaccio – Lille : logique respectée

Il y a quelques saisons de cela en Ligue 2, le Gazélec d'Ajaccio se retrouve désormais en National 2 après plusieurs descentes consécutives. Les Corses évoluent dans le groupe B où ils occupent la 10place du classement avec 4 points de retard sur le premier et 5 d'avance sur le premier relégable. Le Gazélec a retrouvé le chemin du championnat le week-end dernier et s'est incliné à domicile face à Sedan (1-2). En Coupe de France, les iInsulaires ont successivement pris le dessus sur Furiani Agliani (2-2, tab), Saint-Omer (0-1) et Saint Brice (1-0).

De son côté, Lille a conservé sa place de leader de Ligue 1 en dominant l'Olympique de Marseille (2-0) en milieu de semaine. Dans une rencontre dominée par les Nordistes, mais pauvre en occasions de buts, le réalisme de Jonathan David a fait la différence. En effet, le buteur canadien a profité d'une erreur de Mandanda, jusque-là très bon, pour inscrire le premier but en toute fin de rencontre et a ensuite tué le suspense quelques minutes plus tard. Cette victoire rattrape le match nul du week-end dernier face à Strasbourg (1-1). Eliminé de l'Europa League suite à sa défaite face à l'Ajax, le LOSC peut désormais se focaliser sur les compétitions nationales. Au tour précédent, les hommes de Galtier avaient dominé Dijon (1-0) grâce à un but du jeune Camara. Largement supérieur à son adversaire du jour, le LOSC devrait se qualifier tranquillement face au Gazelec.