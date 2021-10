Pronostic France Belgique : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Ligue des Nations

En EXCLU sur SoFoot, Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 120€ au lieu de 100€ habituellement en EXCLU jusqu'à dimanche seulement. L'occasion de parier sur ce sympathique France - Belgique

120€ en EXCLU chez Betclic au lieu de 100€ sur France - Belgique

Attention :

Nos pronostics Belgique - France

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Une Belgique vieillissante

La France à la relance

Deschamps devrait installer le 3-5-2

Les compo probables :

Les Bleus sur leur lancée du match face à la Finlande

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Belgique France :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au 10 octobre seulement,offreà tous les lecteurs de SoFoot avec le code SOFOOT120 :- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.La Belgique a été l’une des sélections les plus en vue ces 5 dernières années. Les Belges possédaient un effectif de grande qualité avec les Hazard, de Bruyne, Witsel, Lukaku, et consorts. Néanmoins, malgré tous ces talents, les Diables Rouges se sont montrés décevants lors des phases finales de compétition internationale, avec une élimination dès les quarts de finale de l’Euro 2016 par le Pays de Galles, mais également contre l’Italie au championnat d’Europe 2020. Leur meilleure performance reste leur demi-finale du Mondial russe où ils étaient tombés sur … l’équipe de France, future championne du Monde. Les Diables Rouges, malgré ces revers, se montrent toujours aussi performants en éliminatoires puisqu’ils avaient remporté leur groupe de Ligue des Nations A devant le Danemark, l’Angleterre et l’Islande. De plus, la Belgique a déjà fait un grand pas vers la qualification pour le Mondial 2022, puisqu’elle compte 9 points d’avance sur le 2. Efficace face aux sélections les plus modestes, l’équipe belge n'est encore parvenu à passer un palier face à des plus grosses cylindrées. Heureuse de se qualifier en 8de finale du dernier Euro face au Portugal (1-0), la Belgique s’était logiquement inclinée face à une Italie entreprenante en quart de finale (2-1).Finaliste de l’Euro 2016 puis championne du Monde en 2018, l’équipe de France faisait partie des grands favoris au titre lors du dernier Euro. Trop irrégulière et trop sûre d’elle, la sélection tricolore est tombée dès les 8de finale face à la Suisse (3-3, victoire aux tirs aux buts). Capables de jouer un excellent football pendant 20 minutes, les Bleus se sont montrés suffisants et sont tombés de haut face à la Nati. Pour leur retour à la compétition, les Français ont aligné deux matchs nuls décevants face à la Bosnie (1-1) et contre l’Ukraine (1-1). En revanche, lors de la dernière journée, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face à la Finlande au terme d’une partie convaincante (2-0). En plus d’un contenu intéressant, la France a pris les devants dans son groupe avec 7 points d’avance sur le 2, l’Ukraine. Comme souvent, les Bleus se sont réveillés au bon moment. Pour se qualifier pour ces demi-finales de la Ligue des Nations, les Français ont remporté leur groupe devant le Portugal en allant chercher notamment un succès à l’extérieur chez les Lusitaniens grâce à une réalisation de N'Golo Kanté.Roberto Martinez, annoncé avec insistance pour remplacer Koeman au FC Barcelone, est pour l'instant toujours le sélectionneur de la Belgique. Pour ce rassemblement, l'Espagnol déplore quelques absences importantes puisque Chadli, Vermaelen, Benteke, Mertens ou Doku ne sont pas disponibles. En revanche, le Citizen Kevin de Bruyne effectue son retour et épaulera les cadres habituels de la sélection comme Eden Hazard, Witsel, Vertonghen, Courtois ou Lukaku, auteur d’une excellente entame avec Chelsea. En face, Didier Deschamps a décidé de ne pas rappeler Olivier Giroud, comme lors du dernier rassemblement. L’ancien Gunner semble payer ses déclarations mais aussi son début dé saison coupé par un test covid positif. Mandanda et Lemar, habitués au banc, n’ont pas été convoqués tandis que Ngolo Kanté manquera encore cette coupure internationale. Performants lors du dernier rassemblement, Tchouameni et Tchouaméni ont été de nouveau appelés par Didier Deschamps. Ce dernier jouera avec son frère, Lucas Hernandez et Pavard, les deux Bavarois faisant leur retour. Le sélectionneur français devrait poursuivre sur un 3-4-3 comme lors de la victoire face à la Finlande pour mettre en position favorable le trio offensif composé par Mbappé, Benzema et Griezmann, auteur d'un doublé face aux Finlandais.: Courtois - Alderweireld, Denayer (ou Boyata), Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard (ou Saelemaekers) - De Bruyne, Eden Hazard - Lukaku.: Lloris - Upamecano, Varane, Kimpembe (ou Lucas Hernandez) - Dubois (ou Pavard), Pogba, Rabiot, Theo Hernandez - Griezmann - Mbappé, Benzema.Dans cette revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018, la France va chercher à retrouver de la confiance après un Euro raté, mais un dernier match face à la Finlande enfin convaincant. Alors que les Bleus semblent s'être régénérés avec de nombreux jeunes joueurs arrivés dans le groupe de Deschamps, à l’image des Tchouameni, Théo Hernandez, et Upamecano, le groupe de la Belgique apparaît vieillissant. Rappelé pour le dernier championnat d’Europe, Karim Benzema s’était montré à son avantage. Le Merengue cherche désormais des connexions avec ses deux partenaires de l’attaque Mbappé et Griezmann. Lors du dernier rassemblement, les 2 madrilènes avaient preuve d’une excellente complicité. Dans un schéma de jeu mis en place pour permettre aux trois stars offensives de l’dDF de briller, les Bleus devraient prendre le dessus sur une Belgique, pas toujours à l’aise dans les gros matchs. A l'inverse de la France de Deschamps qui sait souvent être performante quand cela compte.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Belgique France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !