Pronostic Fiorentina Monza : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina s'impose face au promu Monza

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Fiorentina Monza :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d'une première partie de saison moyenne, la Fiorentina s'est qualifiée non sans mal pour les 16de finale de Ligue Europa Conférence et est 10de Serie A. Pour remonter au classement et revenir sur les places européennes, la Viola doit prendre des points face à des équipes à sa portée et ça commence ce mercredi face au promu Monza. Les Florentins redémarrent en confiance puisqu'ils avaient remporté 3 de leurs 4 derniers matchs avant la pause pré-Mondial, pour une défaite concédée à la dernière minute chez le Milan AC (2-1). Et sur ses 7 amicaux, la Fio a gagné 6 rencontres, pour 1 nul face à Monaco.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Club du duo Berlusconi-Galliani, Monza a des ambitions pour un promu mais un maintien serait déjà une belle chose. 14du championnat italien, le promu a pris 9 points d'avance sur la zone de relégation grâce à ses bons résultats à domicile (12 de ses 16 points ont été pris dans son stade). En revanche, à l'extérieur, c'est la cata pour Monza qui a perdu 5 de ses 7 déplacements. Face à une Fiorentina en confiance et qui devrait pouvoir aligner l'excellent marocain Amrabat, Monza pourrait encore s'incliner à l'extérieur.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(324€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Fiorentina Monza détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !