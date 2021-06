Pronostic Finlande Belgique : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Le carton plein pour la Belgique face à la Finlande

La Finlande participe pour la première fois de son histoire à une phase finale de compétition internationale. Pour en arriver là, les partenaires de Pukki avaient fini 2de leur groupe des éliminatoires derrière une intouchable Italie. Les Hiboux Grands-Ducs réussissent des débuts intéressants lors de cet Euro avec un succès obtenu dans des conditions particulières face au Danemark (1-0) avant une défaite de justesse devant la Russie (1-0). Face à la, Pohjanpalo, buteur décisif contre le Danemark, a de nouveau frappé mais sa réalisation a été annulée par la VAR pour un hors-jeu de quelques millimètres. Les derniers résultats des Finlandais ne sont pas très rassurants avec une seule victoire obtenue lors des 8 derniers matchs, et notamment des défaites lors des deux matchs de préparation à cet Euro face à la modeste Estonie (0-1) et contre la Suisse (3-2). Solide défensivement, la Finlande pêche sur le plan offensif avec un Teemo Pukki décevant lors des deux premiers matchs. Le buteur de Norwich est revenu de blessure juste avant cet Euro, ce qui explique peut-être cela.

Tout roule en revanche pour la Belgique, qui a déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale (2 victoires en 2 matchs). Les Diables Rouges avaient tranquillement dominé la Russie (3-0) lors de la première journée avec un excellent Lukaku, auteur d'un doublé. Les Belges ont ensuite connu plus de difficultés face à une excellente sélection du Danemark galvanisée qui aurait mérité un meilleur résultat (2-1). Entrés en cours de jeu, Witsel, Eden Hazard et De Bruyne ont permis à leur sélection de s'imposer. Le dernier nommé a été impressionnant avec une passe décisive et un but. Pour cette affiche, Roberto Martinez devrait opérer quelques changements dans son 11 de départ en alignant d'entrée Witsel, De Bruyne et Eden Hazard, qui reviennent de blessure et qui doivent se préparer au mieux pour les 1/8. Quart de finaliste de l'Euro 2016 et 8de finaliste au Mondial russe, la Belgique fait partie des grands favoris pour le titre cette année et elle devrait finir sa phase de groupe sur un nouveau succès face à des Finlandais vaillants mais limités.