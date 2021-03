Pronostic FC Séville Betis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

FC Séville - Betis Séville : un derby avec des buts de chaque côté

La 27journée de Liga nous offre un derby entre le FC Séville et le Betis. Actuellement, les hommes de Julen Lopetegui occupent la 4place du championnat, avec 3 points d'avance sur la Real Sociedad et un match en retard. En revanche, les Sévillans vivent quelques semaines compliquées puisqu'ils restent sur deux défaites en championnat face au FC Barcelone (0-2) et sur la pelouse d'Elche (2-1) la semaine passée. Entretemps, les partenaires de Rakitić ont dilapidé un avantage de deux buts lors de la demi-finale retour face au FC Barcelone (3-0) et ne participeront donc pas à la finale de la Coupe du Roi. Battu par Dortmund (2-3) lors du 8de finale aller de Ligue des champions, le FC Séville n'a pas réussi à renverser la tendance au retour, se contentant mardi d'un match nul (2-2). De son côté, le Betis a connu une première partie de saison moyenne, mais revient en pleine forme. En effet, les hommes de Pellegrini n'ont perdu qu'une seule rencontre lors des 10 dernières journées de Liga, face au FC Barcelone dans un match fortement disputé (2-3). Cette bonne passe des partenaires de Fekir leur a permis de se replacer dans les places qualificatives pour les compétitions européennes, à la 6place. Le Betis ne compte que 6 points de retard sur son grand rival et pourrait se rapprocher du top 4 en cas de succès ce dimanche soir. Les Andalous sont en forme et viennent de remporter leur 4 dernières rencontres face à Villarreal (1-2), Getafe (1-0), Cadix (0-1) et Alavés (3-2). Face au Depor, le Betis s'est retrouvé mené de 2 buts, mais a su renverser la vapeur en inscrivant notamment 2 buts lors des 10 dernières minutes. Ce derby s'annonce bouillant entre deux formations qui vont tout faire pour s'imposer, et qui ont de gros atouts offensifs, ce qui devrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.