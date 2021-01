Pronostic Everton Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton enfonce Newcastle

La 21journée de Premier League démarre samedi avec ce match entre Everton et Newcastle. Les occupent actuellement la 7place de Premier League et sont totalement dans le coup pour aller chercher une qualification européenne. Everton est en grande forme puisque le club n'a perdu qu'1 seul de ses 10 derniers matchs de Premier League, pour 8 victoires et 1 nul. De plus, le week-end dernier, le club de l'excellent Lucas Digne n'a pas connu de problèmes pour écarter Sheffield Wednesday en FA Cup (3-0) et ils affronteront Tottenham en 1/8. Pour leurs 2 derniers matchs de Premier League, les sont allés s'imposer sur le terrain de Wolverhampton (1-2) avant de tenir un bon nul en milieu de semaine à domicile contre le 3Leicester (1-1). Jouant sa survie en Premier League, Newcastle est à la 16place avec tout de même 6 points d'avance sur le premier relégable Fulham. Le club du Nord de l'Angleterre est dans une spirale très négative de résultats puisqu'il reste sur 11 matchs sans la moindre victoire, et même 5 défaites consécutives. Les hommes de Steve Bruce sont également éliminés des deux coupes nationales et vont désormais se focaliser sur leur maintien. En milieu de semaine, les se sont inclinés à domicile face à Leeds en championnat (0-1). Logiquement au dessus de Newcastle, Everton devrait pouvoir s'imposer à la maison.