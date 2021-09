Pronostic Equateur Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Equateur ne lâche pas face au Chili

L'Equateur occupe actuellement la 3place de ce mini-championnat pour les qualifications de la zone AmSud pour le Mondial 2022. Ladevance des sélections comme l'Uruguay, la Colombie ou le Chili. Les Equatoriens ont confirmé leurs excellentes dispositions lors de ces éliminatoires en dominant le Paraguay en milieu de semaine grâce à deux réalisations en fin de rencontre de Torres et Estrada (2-0). Avec 12 points au compteur, lapossède pour l'instant 3 points de plus que le dernier qualifié. En revanche, la sélection équatorienne sort d'une Copa America décevante avec une élimination en quart de finale par l'Argentine (3-0). Sur leur parcours au Brésil, les partenaires de Valencia n'ont pas remporté la moindre rencontre.

En face, le Chili semble être sur la pente descendante. En effet, régulièrement présente dans les compétitions internationales ces dernières saisons, la Roja a manqué le rendez-vous du Mondial russe. De plus, les Chiliens se sont faits éliminer dès les quarts de finale de la Copa america par le Brésil, après avoir remporté seulement une rencontre lors de la phase de groupe. Lors des 10 dernières rencontres disputées par le Chili toutes compétitions confondues, la Roja ne s'est imposée qu'à 2 reprises, à chaque fois face à la modeste sélection bolivienne. En milieu de semaine, le Chili a confirmé ses difficultés en s'inclinant face à un Brésil décimé par les absences (0-1). La Roja compte désormais 3 points de retard sur le dernier qualifié. Pour cette affiche, l'Equateur surprenant dans ces qualifications devrait s'imposer face à un Chili sur le déclin et privé d'Alexis Sanchez.