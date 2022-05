Pronostic Eintracht Francfort West Ham : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa

L’Eintracht décroche son ticket pour la finale face à West Ham

En s’imposant au Stade Olympique de Londres la semaine passée lors du match aller (1-2), l’Eintracht Francfort a pris une option sur la qualification. Cependant, avec la fin de la règle sur le but à l’extérieur mais aussi suite à la performance de West Ham à Lyon au tour précédent, la prudence est de mise en Allemagne. Nul doute que l’ambiance sera exceptionnelle dans le Deutsche Bank Park de Francfort, où les fans de l’Eintracht donneront de la voix pour pousser leurs protégés. Les hommes de Glassner ont réalisé une campagne d’Europa League exceptionnelle en remportant leur groupe devant l’Olympiakos, le Fenerbahçe et Anvers. Ensuite, le club allemand s’est défait du vainqueur de la Coupe d’Espagne, le Betis Séville. L’exploit de l’Eintracht a été réalisé en quart de finale avec l’élimination du grand favori, le FC Barcelone. Après avoir signé un nul à domicile (1-1), Francfort est allé s’imposer au Camp Nou (2-3). En pleine confiance, le club allemand a débuté pied au plancher sa demi-finale à Londres en ouvrant rapidement le score par Knauff, magnifiquement servi par le colombien Borré. Malgré l’égalisation des, l’Eintracht est toujours resté dangereux et a fait la différence grâce à l’excellent Kamada. L’équipe fortement remaniée alignée lors de la défaite à Leverkusen (2-0) le week-end dernier ne laisse plus de place au doute et prouve que Francfort, seulement 11e de Bundesliga, mise tout sur cette Europa League.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐West Ham a donc été surpris lors du match aller par la qualité collective des joueurs allemands. Néanmoins, les hommes de David Moyes ont des motifs d’espoir comme leur victoire obtenue face à Lyon au Groupama Stadium (0-3) lors du tour précédent, alors que l’on prévoyait un match compliqué pour les Londoniens. Au contraire de Francfort, West Ham est toujours dans le coup pour les places européennes en Premier League mais se trouve désormais en ligne de mire de Wolverhampton. L’enchainement des matchs tous les 3 jours semble être préjudiciable aux, qui n’ont remporté qu’une seule rencontre lors des 6 dernières journées, face à une formation d’Everton qui lutte pour le maintien. Le week-end dernier, les Londoniens ont confirmé leur coup de moins bien avec leur 3défaite de rang (toutes compétitions confondues), concédée à domicile face à Arsenal (1-2). Malgré le résultat décevant, Jarrod Bowen a confirmé ses bonnes dispositions du moment, l’attaquant anglais avait touché les montants à 2 reprises à l’aller, dont un superbe retourné. Pour arriver à ce stade de la compétition, West Ham a remporté son groupe avant de prendre le dessus sur le FC Séville et sur l’Olympique Lyonnais. Néanmoins, l’Eintracht Francfort a montré lors de cette compétition son aisance collective pour se créer des opportunités et pourrait encore remporter cette demi-finale retour et se qualifier ainsi pour la finale.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Eintracht Francfort West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !