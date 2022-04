Pronostic Eintracht Francfort FC Barcelone : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale aller de Ligue Europa

Le FC Barcelone en puissance face à l’Eintracht Francfort

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Eintracht Francfort FC Barcelone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis quelques saisons, l’Eintracht Francfort s’est souvent hissé dans les derniers tours de l’Europa League avec notamment une demi-finale atteinte face à Chelsea en 2019. Cette saison, les hommes de Glasner ont remporté leur poule en dominant des équipes habituées aux compétitions européennes comme l’Olympiakos ou Fenerbahce. En huitième de finale aller, l’Eintracht de Francfort est allé s’imposer en Andalousie face au Betis Séville (2-1). Au retour, les Allemands ont encaissé un but au bout du temps additionnel qui a poussé les 2 formations à disputer une prolongation au cours de laquelle l’Eintracht a trouvé les ressources pour s’imposer à la toute dernière seconde sur un but contre son camp de Rodriguez. En Bundesliga, le club de Francfort est invaincu lors des 4 dernières journées avec des victoires sur le Hertha Berlin (4-1) et Bochum (2-1), pour des nuls contre Leipzig et Greuther Furth. Neuvième de Bundesliga, l’Eintracht devra réaliser un exploit face au FC Barcelone qui est en grand forme.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, le Barça est en train de réaliser une dernière ligne droite incroyable. Le club catalan est passé d’une équipe fébrile dans la première partie de saison à un formidable rouleau compresseur. Le week-end dernier, les Blaugranas se sont imposés contre le FC Séville (1-0) sur un superbe but de Pedri. Le milieu barcelonais a été excellent et rappelle de plus en plus l’un de ses illustres prédécesseurs, Andres Iniesta. Ce succès a également permis aux Barcelonais de reprendre la 2place du classement en Liga, derrière le Real qu'il avait battu 4-0 au Bernabeu lors du Clasico joué la journée d'avant. Xavi a parfaitement relancé le Barca, notamment en opérant un recrutement judicieux avec les Aubameyang, Torres, Traoré et en relançant quelques joueurs comme Dembélé. Le Français est dans une forme incroyable avec 8 passes délivrées en 2022. Son entente avec PEA, déjà prolifique à Dortmund, est l'un des points forts de l’attaque barcelonaise. Troisième de son groupe de Ligue des Champions, le club barcelonais a été rebasculé en Europa League où il s’est brillamment défait du Napoli (3-5) grâce à une victoire en Italie, avant de se sortir du piège Galatasaray en s’imposant sur la pelouse du club turc (1-2). Grand favori de cette compétition, le Barca devrait poursuivre sur sa dynamique en s'imposant une nouvelle fois à l'extérieur, face à une équipe de Francfort à sa portée.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Eintracht Francfort FC Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !