Pronostic Eibar Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad fait le taf face à Eibar

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ + un pari gratuit de 20€ chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Eibar Real Sociedad :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec 5 points de retard sur le premier non relégable à l'orée de cette journée, Eibar n’a pas abandonné ses chances de maintien mais doit se reprendre rapidement. En effet, les hommes de Mendilibar restent sur une terrible série de 14 journées sans la moindre victoire. Eibar vient de s’incliner lors des 4 dernières rencontres face au Real Madrid (2-0), Levante (0-1), l’Atletico Madrid (5-0) et en milieu de semaine dernière contre Grenade (4-1). Avec un seul but marqué lors de ces 4 dernières rencontres, Eibar n’est pas dans une situation favorable pour se sauver. En difficulté, la bande à Mendilibar affronte une formation de la Real Sociedad qui joue les places européennes.en ce moment chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le club basque a déjà réussi sa saison en remportant la Coupe d’Espagne 2020 face à son grand rival de l’Athletic Bilbao (1-0) mais comme il s'agit de la Coupe du Roi de la saison passée la qualification européen de la Real n'est pas assurée. En Liga, la Sociedad est en 5position avant les matchs du week-end, derrière les 4 grands du FC Barcelone, du Real Madrid, de l’Atlético Madrid et du FC Séville. Les Basques luttent avec le Betis et Villareal pour les deux derniers tickets européens. En s’imposant face au Celta Vigo (2-1) en milieu de semaine, le club de San Sebastian a réalisé une bonne opération. Les hommes d’Alguacil veulent enchaîner chez la lanterne rouge, car dans le même temps le Betis et Villareal affrontent respectivement le Real Madrid et le FC Barcelone. Supérieure à son adversaire, la Real Sociedad devrait s’imposer face à une équipe d’Eibar qui vient d'enchaîner 4 défaites.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 20€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Eibar Real Sociedad encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !