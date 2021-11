Pronostic Dynamo Kiev Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayern Munich poursuit son sans-faute face au Dynamo Kiev

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Dynamo Kiev Bayern Munich chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernier de ce groupe de Ligue des Champions, le Dynamo Kiev abat peut-être sa dernière carte pour décrocher la 3place qui lui permettrait d’être basculé en Europa League. Depuis le début de cette campagne européenne, le Dynamo a seulement accroché un match nul lors de la réception du Benfica lors de la 1re journée (0-0). Depuis, le club ukrainien a été humilié en Bavière face au Bayern (5-0) avant de s’incliner lors de la double confrontation face au FC Barcelone sur le même score de 1-0. Sur le plan national, les hommes de Lucescu se sont imposés tranquillement face à Odessa (1-6) le week-end dernier. En revanche, le Dynamo s’était incliné face au Vorskia Poltava avant la trêve internationale. Cette défaite a permis au Shakhtar Donetsk de revenir à égalité avec le club de Kiev en tête du championnat.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Bayern Munich se balade dans ce groupe avec 4 victoires en autant de matchs. Assurée de participer aux 8de finale, la formation bavaroise va vouloir conserver sa dynamique européen en s’imposant en Ukraine. D'autant que la défaite de vendredi à Augsbourg a du avoir du mal à passer. Depuis le début de cette Ligue des Champions, le Bayern s’est toujours imposé avec une large avance face au Barca (0-3), le Dynamo Kiev (5-0) et le Benfica (0-4, 5-2). En Bundesliga, les hommes de Nagelsmann sont toujours en tête mais ne comptent plus qu’un point d’avance sur le Borussia Dortmund. En effet, le week-end dernier, le Bayern s’est fait surprendre sur la pelouse d’Augsbourg (2-1). Cette saison, la formation allemande s’est montrée impressionnante, notamment sur le plan offensif, mais a connu quelques revers surprenants comme celui concédé sur la pelouse de Gladbach’ en Coupe d’Allemagne, ou à domicile contre Francfort en Bundesliga. Avec un Lewandowski en pleine bourre, le Bayern dispose d’un sérieux candidat au Ballon d’Or en fin de saison. Le Polonais devrait être entouré principalement de Leroy Sané et Thomas Müller puisque Gnabry et Choupo-Monting ne sont pas vaccinés et que Coman a raté le match du week-end. Pour cette affiche, le Bayern aura à cœur de se racheter de son revers face à Augsbourg et poursuivre sur son sans-faute en Ligue des Champions.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dynamo Kiev Bayern Munich encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !