Pronostic Dijon Sochaux : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Dijon fait le taf face à Sochaux

Auteur d'une saison catastrophique, Dijon a été logiquement rétrogradé en Ligue 2. Les Bourguignons ont pu rapidement se tourner vers ce nouvel exercice et sont passés rapidement à l'action concernant le recrutement. Arrivé en cours de saison, David Linarès a conservé sa place, malgré la descente. Pour tenter de retrouver l'élite, le coach dijonnais a réussi de bonnes opérations en attirant Michael Le Bihan (19 buts), Jacob, Jessy Pi, l'expérimenté Congré ou le portier Reynet qui revient dans son club. Malgré cet effectif intéressant, la formation bourguignonne reste sur des matchs de pré-saison loin d'être concluants, avec 4 défaites face à Sochaux, Nancy, Bourg en Bresse et Troyes, pour un nul contre Grenoble.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sochaux a réussi une saison de bonne facture ponctuée par une 7e place du classement. Inattendus à ce stade, les Lionceaux ont connu un exercice tranquille, ni menacés par la relégation ni engagés dans la lutte pour les playoffs. Omar Daf, le coach doubiste, a vu plusieurs éléments importants quitter le club lors de l'intersaison puisque les Lasme, Bedia ou Soumaré sont partis sous de nouvelles couleurs. En revanche, l'excellent capitaine Weissbeck est toujours dans l'effectif sochalien. Dans le cadre de la préparation, Sochaux a disputé 4 rencontres pour un bilan de 3 victoires et une défaite face à Sion. Pour ce match en clôture de la 1ière journée de Ligue 2, Dijon devrait s'imposer face à Sochaux et confirmer ainsi ses ambitions de montée.