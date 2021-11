Pronostic Dijon Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre prend le derby bourguignon face à Dijon

En souffrance l’an passé en Ligue 1, Dijon a été logiquement relégué en Ligue 2. Les dirigeants bourguignons se sont montrés réactifs et ont rapidement recruté pour renforcer l’équipe en prévision d’une remontée directe. Les arrivées des Congré, Reynet, Pi ou de l'ancien Auxerrois Le Bihan paraissaient sur le papier judicieuses pour retrouver la Ligue 1. La réalité du terrain est bien différente puisqu’après 15 journées, le DFCO pointe à l'orée des matchs du week-end en 16position avec un seul point d’avance sur le premier relégable, Bastia. L'entraîneur David Linarès a été rapidement remercié suite aux mauvais résultats du club. L’arrivée de Patrice Garande semblait avoir provoqué l’électrochoc recherché mais n’a pas duré sur la longueur. En effet, les Bourguignons alternent entre séries de victoires et de défaites. Après avoir successivement battu Amiens et Grenoble, Dijon vient de s’incliner face à deux candidats aux playoffs Ajaccio et le Paris FC. Le week-end dernier, les Dijonnais ont fait respecter la logique en dominant St Apollinaire en Coupe de France.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Auxerre a connu ne veut plus manquer les barrages d'accessions. Dans le coup pour les playoffs lors des premiers 6 mois, l’AJA s’est un peu écroulé après la trêve. Cette saison, le club auxerrois vise au pire une place dans les 5 premiers mais va tout faire pour assurer l’un des 2 tickets directs pour la Ligue 1. En forme ces dernières semaines, les hommes de Jean-Marc Furlan ont réagi après avoir connu un jour sans au Stadium de Toulouse en concédant une lourde défaite face au TFC (6-0). Les Auxerrois ont signé 3 victoires consécutives en Ligue 2 face à Bastia (1-0), Valenciennes (1-2) et Pau (4-1). Ces bonnes prestations ont replacé le club bourguignon en 2position derrière Toulouse. Sur leur lancée, les partenaires de Charbonnier, co-meilleur buteur de L2, ont dominé Limonest en Coupe de France (2-4). En pleine bourre, Auxerre pourrait enfoncer Dijon dans ce derby bourguignon.- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 20€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !