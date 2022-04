Pronostic Dijon Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon - Ajaccio : match relevé !

Grosse déception de la saison, Dijon se réveille un peu tard. Parmi les grands favoris à la montée, les Dijonnais, qui arrivaient de Ligue 1 cet été, ont souvent été menacés par la relégation lors de la 1 partie de saison. Désormais, Dijon est sur une très bonne série de 6 journées sans la moindre défaite (3 victoires, 3 nuls). Sur cette période, les Bourguignons ont alterné entre victoires à domicile, face à Caen, au Havre et contre Grenoble, et nuls en déplacement. Remonté en 8 position, le club vient notamment d'embêter un autre prétendant à la montée. En effet, lundi, Dijon est allé chercher un très bon nul sur la pelouse du Paris FC (2-2) grâce à des buts de Scheidler et Philipoteaux.

Si Dijon ne joue plus rien, Ajaccio est 2 et vise la montée directe en Ligue 1. Après avoir raté le graal il y a 2 ans, victime notamment d'une fin de saison tronquée par le Covid, l'ACA veut prendre sa revanche. Ajaccio reste sur 3 victoires consécutives et profite des mauvais résultats actuels du Paris FC. Il faudra tout de même faire attention à l'AJA, nouveau 3, qui se trouve seulement à 3 points derrière. Le week-end dernier, les hommes d'Olivier Pantaloni se sont imposés à domicile face à Pau (2-1), sur un doublé de Krasso. L'attaquant prêté par Saint-Etienne a marqué 4 buts en 10 matchs de Ligue 2. Finissant très bien la saison, notamment à domicile, Dijon pourrait tenir la dragée haute à Ajaccio. Dans cette rencontre entre deux équipes qui restent sur un match à buts, un match qui voit les filets trembler des deux côtés est possible.