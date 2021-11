Pronostic Colombie Paraguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

La Colombie se défait du Paraguay

Actuellement en 5position des éliminatoires pour la coupe du Monde, la Colombie serait avec cette place barragiste. Rien n'est encore joué car plusieurs formations se retrouvent dans un mouchoir de poche, seulement 4 points séparent le Chili, 4e, de la Bolivie, avant-dernière et il reste 5 matchs à jouer. Troisième de la dernière Copa America, la Colombie avait connu un rassemblement compliqué en novembre 2020 avec deux lourdes défaites face à l'Uruguay (0-3) et en Equateur (6-1). Depuis ces contre-performances, les Colombiens se sont repris en alignant de nombreux matchs nuls (7 en 13 journées) pour se replacer parmi les qualifiables. Battus en fin de match au Brésil en milieu de semaine dernière, ont glissé de quelques rangs et se retrouvent barragiste. La réception du Paraguay est importante dans l'optique de la qualification. Pour atteindre cet objectif et dominer la Albirroja, le sélectionneur Rueda s'appuie sur les Zapata, Diaz, Cuadrado, Ospina, Sanchez ou sur James Rodriguez, de retour en sélection. Falcao, qui renait du côté de Vallecano, est lui forfait. De son côté, le Paraguay avait plutôt bien lancé cette campagne de qualification pour le Mondial 2022. En effet, la sélection paraguayenne était restée invaincue lors des 5 premières journées, au cours desquelles elle avait surtout aligné des matchs nuls. Depuis la Copa America, la beaucoup plus de mal comme le montre ses récents résultats. En effet, le bilan des 7 dernières journées est d'une victoire face au Venezuela (dernier), deux nuls à domicile (Colombie et Argentine), pour 4 revers. Les Paraguayens restent surtout sur 3 défaites consécutives sans avoir inscrit le moindre but face au Chili (2-0), la Bolivie (4-0) et la semaine passée lors du match retour face au Chili (0-1). Ces résultats font que le Paraguay se retrouve désormais en 8position avec 4 points de retard sur le barragiste, la Colombie. Pour cette affiche, la Colombie devrait prendre le meilleur sur une sélection paraguayenne qui reste sur 3 revers de rang en déplacement.