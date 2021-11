Pronostic Club Bruges Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Des buts entre le Club Bruges et Leipzig

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Club Bruges Leipzig :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans un groupe qui comprend Manchester City et le Paris Saint-Germain, le Club Bruges et Leipzig étaient censés se disputer les restes, et surtout la 3place qui permet d'être reversé en Europa League. Actuellement, la formation belge conserve cependant un mince espoir de qualification pour les 1/8de C1. Pour cela, les hommes de Philippe Clement doivent s’imposer et espérer tout autre résultat qu’un succès du PSG à l’Etihad. Pour lancer cette campagne européenne, la formation belge avait posé de nombreux problèmes au club français (1-1). Sur sa lancée, Bruges était allé s’imposer en Allemagne face à Leipzig (1-2). En revanche, les joueurs belges n’ont rien pu faire face à une formation de Manchester City largement supérieure et dominatrice lors des 2 manches (5-1 et 4-1). Les 4 premiers matchs du Club Bruges ont donc vu des buts être marqués des deux côtés. En Jupiler League, le champion sortant subit l’incroyable parcours de l’Union Saint Gilloise. En effet, après 15 journées disputées, les partenaires de Simon Mignolet comptent 7 points de retard sur le leader. Le week-end dernier, Bruges s’est incliné sur la pelouse de Mechelen (2-1), autre match à buts, malgré une réalisation de Bas Dost qui semble avoir trouvé ses marques dans cette nouvelle équipe après des débuts difficiles. Mais en C1, c'est bien Vanaken (4 buts + 4 autres en championnat) qui est le meilleur buteur de cette formation.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leipzig s'était immiscé parmi le gratin des meilleures équipes européennes ces dernières années. Les partenaires du suédois Forsberg connaissent cependant une entame d’exercice plutôt décevante. En effet, actuellement, Leipzig pointe en 7position en Bundesliga et à la dernière place de son groupe en Ligue des Champions. Le week-end dernier, les hommes de Jesse Marsch se sont une nouvelle fois inclinés sur la pelouse d’Hoffehneim (2-0). Avant ce revers, Leipzig avait montré des choses intéressantes en prenant son premier point en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (2-2) et en enchaînant dans la foulée avec un succès sur le Borussia Dortmund en Bundesliga (2-1). Battus lors de leurs trois premiers matchs européens, les coéquipiers de Nkunku ont cependant affiché leur caractère offensif en inscrivant 3 buts à l’Etihad ou 2 lors des deux matchs face au PSG (au Parc des Princes et en Allemagne). Le joueur français Nkunku réalise un début de saison exceptionnel en enchaînant les buts (11 toutes compétitions confondues). Cette affiche entre Bruges et Leipzig, deux équipes joueuses et tournées vers l’offensive devrait nous offrir plusieurs buts.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Club Bruges Leipzig détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !