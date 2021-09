Pronostic Chypre Russie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Russie s'impose en Chypre

Chypre a été l'une des victimes du milieu de semaine dans ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Opposés aux modestes Maltais, les Chypriotes se sont inclinés 3-0 à Malte, 3 buts marqués après l'expulsion de leur meilleur buteur Sotiriou. Ce dernier suspendu, Chypre va se retrouver avec un problème devant, ayant peu de joueurs capables de faire la différence à sa disposition, si ce n'est les vieillissants Demetris Christofi et Andreas Avraam. Quelque chose semble s'être cassée du côté de Chypre cet été. Alors qu'ils avaient bien démarré ces éliminatoires (1 victoire contre la Slovénie, 1 nul contre la Slovaquie et 1 courte défaite en Croatie), les Chypriotes s'étaient fait battre par la Hongrie (1-0), puis fesser par l'Ukraine (4-0) en amical estival, avant de sombrer donc mercredi à Maltechez⇒ ⇒⇐ ⇐Quart de finaliste surprise de son Mondial 2018, la Russie a signé un Euro 2020 décevant (élimination en poules après 1 victoire contre la Finlande mais 2 défaites contre la Belgique et le Danemark). Avec un nouveau sélectionneur nommé Karpin, joueur russe emblématique des années 90, la Russie vise une qualification dans ces éliminatoires qu'elle avait démarrés en dominant Malte (3-1) et la Slovénie (2-1), pour une défaite en Slovaquie (2-1). Mercredi, les Russes ont signé un match nul face à l'autre grosse équipe du groupe, la Croatie (0-0). Avec ses stars (Golovin de Monaco, Miranchuk de l'Atalanta, Cheryshev de Valence, Smolov du Lokomotiv Moscou...), la Russie devrait pouvoir s'imposer chez une équipe chypriote traditionnellement intéressante à domicile mais qui sort d'une grosse défaite face à Malte et sera privée de son meilleur buteur.