Pronostic Chili Venezuela : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Le Chili abat ses dernières cartes face au Venezuela

Equipe phare du continent sud-américain, le Chili connaît un passage plus compliqué. En effet, incapable de se qualifier pour le Mondial russe, lareste sur 1 Copa America décevante avec une élimination dès les quarts de finale. Lors des 12 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, le Chili ne s’est imposé qu’à 2 reprises face à la Bolivie lors de la Copa America, et le week-end dernier contre le Paraguay (2-0) lors des éliminatoires pour le Mondial. Cette victoire est très importante puisqu’elle permet aux coéquipiers d’Alexis Sanchez de toujours croire en la qualification. En effet, la sélection chilienne ne compte plus que 5 points de retard sur le barragiste, la Colombie, et 6 sur l’Uruguay et l’Equateur, actuellement qualifiables. Pour arriver à ses fins, le Chili compte sur ses cadres habituels que sont Bravo, Isla, Vidal, ou Maripan, mais aussi sur Ben Brereton, qui avait été international dans les équipes jeunes britanniques. En revanche, Aranguiz manquera ce match suite à son expulsion face au Paraguay.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Sur une série de 10 matchs sans la moindre victoire, le Venezuela est arrivé à la surprise générale à dominer l’Equateur lors de la dernière journée (2-1). Pourtant, les Vénézuéliens étaient mal partis puisqu’ils se sont retrouvés menés rapidement mais ont fait preuve d’une belle force de caractère pour revenir grâce à Machis et Bello. La Vinotinto est en plus privée de l’un de ses meilleurs éléments puisque Rondon, actuellement à Everton, ne peut se déplacer à cause du « travel ban » . En revanche, le capitaine Rincon (Torino) est bien présent au sein du milieu de terrain. Malgré le succès obtenu face à l’Equateur, le Venezuela pointe en dernière position du classement avec 8 points de retard sur le barragiste. Relancé par son succès face au Paraguay, le Chili devrait dominer la lanterne rouge, le Venezuela.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chili Venezuela encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !