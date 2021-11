Pronostic Chelsea Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Chelsea prend sa revanche face à la Juventus

Ce choc entre Chelsea et la Juventus est un peu galvaudé car les deux formations sont quasiment assurées de leurs places en 8de finale. La formation italienne est mathématiquement qualifiée tandis qu'il ne manque qu'un point au champion d'Europe en titre. Lesviennent de remporter leur double confrontation face à Malmö et s'était avant cela défait du Zenit St Petersbourg à Stamford Bridge. Le seul faux-pas des hommes de Tuchel est intervenu lors du match aller avec une défaite en Italie face à la Juventus (1-0). La qualification ne devrait être qu'une formalité pour lestant ils se sont montrés impressionnants lors des dernières semaines. En effet, Chelsea a pris les commandes de la Premier League devant Manchester City et Liverpool. Les partenaires de Thiago Silva possèdent actuellement 3 points d'avance sur les Citizens et 4 sur les Reds de Klopp. Après avoir été tenu en échec par Burnley (1-1) avant la trêve internationale, dans un match qu'ils auraient dû remporter mais où ils ont été maladroits dans le dernier geste, lesne se sont pas manqués au King Power Stadium face à Leicester (0-3). Impressionnant dans tous les domaines, Chelsea a surclassé lesavec au passage un bijou de Ngolo Kanté.

En face, la Juve alterne le chaud et le froid depuis le début de saison. Sur la scène européenne, lesont montré de très bonnes choses en remportant toutes leurs rencontres. Avec son carton plein, la Vieille Dame a assuré sa participation pour les prochains 8de finale. Relancée par son parcours européen, la formation italienne s'est reprise en Serie A. Sans être transcendants, lesviennent de remporter leurs deux dernières rencontres de Serie A face à la Fiorentina (1-0) et la Lazio (0-2), ce qui lui a permis de remonter à la 8place du classement. Tout de même loin des standards habituels de la Vieille Dame Contre l'équipe romaine, Leonardo Bonucci a signé un doublé sur penalty. Pour ce déplacement en Angleterre, Allegri devrait être privé de plusieurs éléments importants puisque Dybala, Bernadeschi, Chiellini et Ramsey sont blessés. Impressionnant de puissance samedi à Leicester, Chelsea devrait prendre sa revanche et s'imposer face à la Juve qui pourrait donner la priorité à son match du week-end face à l'Atalanta.